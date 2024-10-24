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Sac arası nasıl yapılır? Baklavalık yufkadan yapacağınız sac arası tarifi

Sac arası nasıl yapılır? Baklavalık yufkadan yapacağınız sac arası tarifi

13:1824/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
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Sac arası tarifi
Sac arası tarifi

Konya mutfağının incilerinden bir tatlı ile karşınızdayız. Sac arası. Önceleri el açması yufka arasına kaymak sürülerek ve odun ateşinde pişirilen sac arasını sizler için pratik hale getirdik. Hamur açmaya vakti olmayan hanımlar için baklavalık yufka ile hazırlayacağınız bu tarifimizin lezzetini şerbet ve kaymak ikiye katlıyor. Peki sac arası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...

Saç arası
, özellikle Anadolu mutfağında sıklıkla yapılan bir tatlı çeşididir.
Saç arası yapılışı
oldukça yaygın; incecik açılan yufkalar saçın içeriği ve aralarına bol miktarda ceviz serpilir. Peki Saç arası nasıl yapılır? Saç arası içinde ne var? İşte saç arası tarifi.

Sac arası tarifi için malzemeler

150 Gram Eritilmiş Tereyağı

10 Adet Baklavalık Yufka

300 Gram Hafif Eritilmiş Kaymak

Yeteri Kadar File Fıstık

Şerbet Malzemeleri

2 Su Bardağı Toz Şeker

2 Su Bardağı Su

1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar File Fıstık

Saç arası, Konya yöresine özgü, lezzetli bir tatlıdır. Saç arası yapılışı oldukça zahmetli gibi görünse de, elde edilen sonuç her emeğe değer. Saç arası nasıl yapılır merak ediyorsanız, incecik açılmış yufkaların arasına kaymak veya krem sürülerek, ceviz eklenip rulo şeklinde sarılmasıyla hazırlanır. Saç arası için kullanılan malzemeler arasında yufka, kaymak, ceviz ve şerbet bulunur. Saç arası içinde ne var diye soracak olursanız, içinde bolca ceviz ve kaymak bulunan, şerbetiyle birlikte yenilen tatlı bir hamur işi olduğunu söyleyebiliriz. Fırında pişirilen saç arası, sıcak sıcak şerbetle buluşturulduğunda damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.

Sac arası yapılışı

Önce şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve ılıması için kenarda bekletin. Yufkaları tezgâha serin ve her bir yufkayı ikiye bölüp, yüzeyine tereyağı sürün. Kenar kısımlarına yumuşamış kaymağı yayın. Her yufkaya 1 çorba kaşığı file fıstık serpin ve rulo yapıp spiral şekilde sarın. Yağlanmış tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Ilımış şerbeti sıcak tatlının üzerine dökün ve 1 saat dinlendirin. Servis ederken üzerine fıstık serpin.

Sac arası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 dakikada hazırlanan sac arası 20 dakikada pişer.

Sac arası kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan sac arası kalorisi 305,5.

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