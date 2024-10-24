Konya mutfağının incilerinden bir tatlı ile karşınızdayız. Sac arası. Önceleri el açması yufka arasına kaymak sürülerek ve odun ateşinde pişirilen sac arasını sizler için pratik hale getirdik. Hamur açmaya vakti olmayan hanımlar için baklavalık yufka ile hazırlayacağınız bu tarifimizin lezzetini şerbet ve kaymak ikiye katlıyor. Peki sac arası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Kolay gelsin...
Sac arası tarifi için malzemeler
150 Gram Eritilmiş Tereyağı
10 Adet Baklavalık Yufka
300 Gram Hafif Eritilmiş Kaymak
Yeteri Kadar File Fıstık
2 Su Bardağı Toz Şeker
2 Su Bardağı Su
1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu
Yeteri Kadar File Fıstık
Saç arası, Konya yöresine özgü, lezzetli bir tatlıdır. Saç arası yapılışı oldukça zahmetli gibi görünse de, elde edilen sonuç her emeğe değer. Saç arası nasıl yapılır merak ediyorsanız, incecik açılmış yufkaların arasına kaymak veya krem sürülerek, ceviz eklenip rulo şeklinde sarılmasıyla hazırlanır. Saç arası için kullanılan malzemeler arasında yufka, kaymak, ceviz ve şerbet bulunur. Saç arası içinde ne var diye soracak olursanız, içinde bolca ceviz ve kaymak bulunan, şerbetiyle birlikte yenilen tatlı bir hamur işi olduğunu söyleyebiliriz. Fırında pişirilen saç arası, sıcak sıcak şerbetle buluşturulduğunda damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.
Sac arası yapılışı
Önce şerbet malzemelerini 5 dakika kaynatın ve ılıması için kenarda bekletin. Yufkaları tezgâha serin ve her bir yufkayı ikiye bölüp, yüzeyine tereyağı sürün. Kenar kısımlarına yumuşamış kaymağı yayın. Her yufkaya 1 çorba kaşığı file fıstık serpin ve rulo yapıp spiral şekilde sarın. Yağlanmış tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Ilımış şerbeti sıcak tatlının üzerine dökün ve 1 saat dinlendirin. Servis ederken üzerine fıstık serpin.
Sac arası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
30 dakikada hazırlanan sac arası 20 dakikada pişer.
Sac arası kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan sac arası kalorisi 305,5.