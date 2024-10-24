Türk mutfağının vazgeçilmezi, dükkanlar açtıran lezzet kıymalı pidenin minisini hazırladık. Hamurundan yağlı kıymalı harcına kadar detaylar verdiğimiz bu tarifi çok seveceksiniz. Peki kıymalı mini pide tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte, pide tarifi, malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı.
Kıymalı pide, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Kıymalı pide yapılışı , kolay ve pratik bir şekilde sunulmaktadır. Kıymalı pide yapılışı için kullanılan malzemeler arasında un, su, maya, tuz ile yapılan hamur; iç harcı için ise kavurma, soğan, domates, biber ve baharatlar bulunur. İşte kıymalı mini pide tarifi.
Kıymalı minik pide tarifi için malzemeler
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Su
- 1/2 (Yarım) Su Bardağı Ilık Süt
- 1 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta
- 1 Tatlı Kaşığı Tuz
- 1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker
- 1 Tatlı Kaşığı Toz Maya
- 4 Su Bardağı Un
- 300 Gram Yağlı Kıyma
- 1 Tatlı Kaşığı Tuz
- 1 Tatlı Kaşığı Toz Kimyon
- 1/2 (Yarım) Tatlı Kaşığı Toz Karabiber
- 1 Tatlı Kaşığı Pul Biber
Kıymalı minik pide yapılışı
Kıymalı pide, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Kıymalı pide yapılışı oldukça basittir ve evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Kıymalı pide yapılışı için kullanılan malzemeler arasında öncelikle pide hamuru, kıyma, soğan, domates, biber, salça ve baharatlar bulunur. Kıymalı pide yapılışı içinde ne var derseniz; kıymanın lezzeti, sebzelerin tazeliği ve baharatların aroması bir araya gelerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Kıymalı pide yapılışı nasıl yapılır merak ediyorsanız, öncelikle pide hamuru açılır ve üzerine hazırlanan kıymalı harç konulur. Daha sonra fırında pişirilir. Kıymalı pide yapılışı oldukça keyifli bir süreçtir ve evde kendi ellerinizle hazırladığınız pidelerin lezzeti bambaşka olacaktır.
Hamur malzemelerini yoğurup bir saat mayalandırın. Kıymalı harcı karıştırıp yoğurun. Ceviz büyüklüğünde hamurdan koparıp elinizle açıp tepsiye yayın, üzerlerine 1 tatlı kaşığı kıymalı harçtan yayın. Kenarlarına yumurta sarısı sürüp önceden 180 derecelik ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
Kıymalı mini pide kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
10 dakikada hazırlanan kıymalı mini pide 60 dakikada dinlenme süresi var. 20 dakikada da pişer.
Kıymalı mini pide kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan kıymalı mini pide kalorisi 299,9.