Lazanya tarifi yapılışı
Şimdilik klasik makarna tariflerini unutun. Size çok doyurucu ve lezzetli bir tarif sunacağız. Kıymalı lazanya. Makarna çeşidi olan lazanya, peynir, domates sosu veya ragù ile yapılan İtalya asıllı bir yemek. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi olan lazanyayı kıymalı denemeye ne dersiniz? Peki kıymalı lazanya nasıl yapılır? Kıymasına ne koyulur? Kaç kat olur? İşte hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi lazanya yapılışı, tarifi...
Kıymalı lazanya
, hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olan, İtalyan mutfağının sevilen yemeklerinden biridir.
Kıymalı lazanya nasıl yapılır
merak edenler için birçok farklı tarif bulunmaktadır.
Kıymalı lazanya tarifi malzemeleri
arasında genellikle kıyma, lazanya yaprakları, beşamel sos, domates sosu, peynir ve baharatlar yer alır. Kıyma sotelenerek hazırlanan harç, haşlanmış lazanya yaprakları ve beşamel sosla kat kat dizilerek fırında pişirilir. Üzerine rendelenmiş peynir serpilerek servis edilen kıymalı lazanya, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilir.
Kıymalı lazanya
, lezzetli sosu ve katmanlarıyla mükemmel bir yemek seçeneğidir. Kıymalı lazanya ihtiyacınız olan özellikler arasında lazanya, kıyma, domates sosu, soğan, sarımsak, beyaz peynir veya beşamel sos, rendelenmiş kaşar peyniri ve baharatlar bulunmaktadır. Öncelikle soğan ve sarımsağı soteleyip kıymayı birleştirerek kavurun, ardından domates sosunu ve baharatlarını ilave edin. Ayrıca lazanya katmanlarını oluşturup sosu, peyniri ve kusturmalı harcı düzenli olarak yerleştirerek sunacaksınız. Kıymalı lazanya, akşam yemeklerinde veya özel günlerde misafirlerinize sunabileceğiniz harika bir lezzettir.
Lazanya tarifi için malzemeler
Lazanya tarifi için malzemeler
- Beşamel Sos İçin
- 2 Çorba Kaşığı Un
- 1 Çorba Kaşığı Tereyağı
- 2 Su Bardağı Süt
- Harç Malzemeleri
- 300 Gram Yağlı Kıyma
- 1 Adet Kuru Soğan
- 1 Adet Havuç
- Yeteri Kadar Tuz
- Yeteri Kadar Toz Karabiber
- Makarna İçin 1/2 (Yarım) Paket Lazanya Makarna
- 1 Kase Taze Kaşar Peyniri
Lazanya yapılışı
Lazanya yapılışı
- Unu sos tenceresine alın.
- Yağı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun ve sütü ekleyip koyulaşana kadar pişirin.
- Kıymayı tencereye alıp suyunu çekene kadar eze eze kavurun.
- Soğanı kıyın.
- Havucu rendeleyin.
- İkisini de ekleyip kıyma solana kadar kavurun.
- Tuzunu ve karabiberini ekleyip karıştırın.
- Bir fırın kabına lazanya yapraklarını dizin ve üzerine kıymalı harçtan paylaştırın.
- Üzerine beşamel sos paylaştırın.
- En son üzerine peynirleri yerleştirip fırına verin.
- Kızarana kadar önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.
- Fırından aldıktan 10 dakika sonra dilimleyerek servis edin.
Lazanya kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
Lazanya kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
30 dakikada hazırlanan lazanya 30 dakikada pişer.
Lazanya kalorisi ne kadar?
Lazanya kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan lazanya kalorisi 173,9.
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