Kıymalı lazanya

, lezzetli sosu ve katmanlarıyla mükemmel bir yemek seçeneğidir. Kıymalı lazanya ihtiyacınız olan özellikler arasında lazanya, kıyma, domates sosu, soğan, sarımsak, beyaz peynir veya beşamel sos, rendelenmiş kaşar peyniri ve baharatlar bulunmaktadır. Öncelikle soğan ve sarımsağı soteleyip kıymayı birleştirerek kavurun, ardından domates sosunu ve baharatlarını ilave edin. Ayrıca lazanya katmanlarını oluşturup sosu, peyniri ve kusturmalı harcı düzenli olarak yerleştirerek sunacaksınız. Kıymalı lazanya, akşam yemeklerinde veya özel günlerde misafirlerinize sunabileceğiniz harika bir lezzettir.