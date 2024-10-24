Narlı ayva tatlısı olur mu demeyin? Olur. Üstünde bir de kaymağını da ekleyince tadına doyum olmuyor. Narlı ayva tatlısı, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Narlı ayva tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız, öncelikle ayvaların kabukları soyulur ve çekirdekleri çıkarılır. Daha sonra, ayvalar tencereye dizilir ve üzerine şeker, nar, tarçın, karanfil ve su eklenir. Peki narlı ayva tatlısı tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte en iyi, en lezzetli ve en pratik ayva tatlısı tarifinin yapılışı ve püf noktaları.
Kış mevsiminin en güzel meyvelerini birleştirip getirdik size. Nar ve ayva bir arada. Karanfil, kakule ve nar suyunun eklendiği ayva tatlısı sunumuyla içimizin yağlarını eritirken sanılanın çok çok altında kalori değeriyle de gönlümüzü çeliyor. İşte en pratik ayva tatlısı tarifinin yapılışı ve püf noktaları.
Narlı Ayva Tatlısı tarifi için malzemeler
- 4 Adet Soyulmuş Çekirdekleri Çıkarılmış Ayva
- 2 Su Bardağı Su
- 2 Su Bardağı Sıkılmış Nar Suyu
- 2 Adet Çubuk Tarçın
- 3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker
- 2 Adet Kakule
- 3 Adet Karanfil
- Servis Malzemeleri
- 2 Çorba Kaşığı Kaymak
- 1 Avuç File Fıstık
Narlı ayva tatlısı yapılışı
Narlı ayva tatlısı, hem hafif hem de lezzetli bir tatlı arayanlar için mükemmel bir alternatiftir. Narlı ayva tatlısı yapılışı oldukça kültürlere ve sofralarınıza farklı bir tat katacak. Narlı ayva tatlısı nasıl yapılır? Öncelikle ayvalar soyulup dilimlenir, şeker ve su ile sağlanır. Nar taneleri, pişirme sırasında veya tatlının üzerine takviye olarak eklenir. Narlı ayva tatlısı için kullanılan yöntemler arasında ayva, nar, toz şeker ve su bulunur. Tatlıyı daha da zenginleştirmek için tarçın veya karanfil eklenebilir. Narlı ayva tatlısı içinde ne var? Nar taneleri, ayvanın hafif ekşi tadıyla mükemmel uyumu sağlar ve tatlıya ferahlatıcı bir lezzet katar.
Ayıklanmış ayvaları ikiye bölüp yayvan bir tencereye dizin. Çekirdeklerini ve kabuklarını atmayın. Su, nar suyu, çubuk tarçın ve şekeri üzerine dökün. Karanfil, kakule ve ayva çekirdeklerini küçük bir tülbende sarıp tencereye yerleştirin. Ayva kabuklarını da ayvaların kenarlarına dizin. Bu şekilde kısık ateşte, ara ara ters yüz ederek yaklaşık 1,5 saat boyunca pişirin. Pişen ayvaları nazik bir şekilde servis tabağına alıp ılık olarak fıstık ve kaymakla servis edin.
Narlı ayva tatlısı kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
30 dakikada hazırlanan narlı ayva tatlısı 1 saat 30 dakikada pişer.
Narlı ayva tatlısı kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan narlı ayva tatlısı kalorisi 103,7.