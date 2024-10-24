Bamya çorbası. Düğünlerde, iftarlarda ve özel günlerde kolaylıkla yapacağınız bamya çorbası tarifi herkesin hoşuna gidecek. Bamya çorbası tarifi oldukça çeşitlilik gösterse de, temel malzemeler genellikle aynıdır. Bamya çorbası hazırlanışı biraz zaman gerektirse de, ortaya çıkan lezzet tüm zahmete değer. Bamya çorbası malzemeleri arasında bamya, et suyu, soğan, domates salçası, pirinç, yağ ve baharatlar bulunur. Peki bamya çorbası tarifi nedir ve nasıl yapılır? Bamya çorbasının kalori değeri, bamya çorbası pişirme süresi nedir? İşte, bamya çorbası malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı.
Bamya çorbası, geleneksel Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir. Bamya çorbasının nasıl uygulandığının cevabı oldukça yaygın. Bamya çorbası tarifi için temel kurallar; kuru bamya, et suyu, limon suyu, soğan, domates ve depolamadır. Bamya çorbası hazırlanırken öncelikle bamya iyice haşlanır, ardından kavrulan soğan ve domates karışımı eklenir. İşte nefis bamya çorbası tarifi.
Bamya çorbası tarifi için malzemeler
- 250 Gram Çorbalık Doğranmış Kuzu Kuşbaşı
- 2 Çorba Kaşığı Tereyağı
- 1 Adet Kıyılmış Kuru Soğan
- 1 Diş Kıyılmış Sarımsak
- 1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası
- 1 Tatlı Kaşığı Biber Salçası
- 1 Tatlı Kaşığı Pul Biber
- 1 Su Bardağı Geceden Islatılmış Nohut
- 1 Su Bardağı Kuru Bamya
- Yarım Adet Limon Suyu
- Yeteri Kadar Tuz
Bamya çorbası yapılışı
Et ve tereyağını tencereye alın sotelemeye başlayın. Etler suyunu çekince soğanları ve sarımsağı ilave edin. Soğanlar da solunca salçaları ve pul biberi ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Nohutları da ilave edin ve üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakın. Etler ve nohutların pişmesine yakın bamyaları ilave edin. Hepsi yumuşadığında limon suyunu ilave edin ve tuzunu ayarlayıp servis edin.
Bamya çorbası kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
20 dakikada hazırlanan bamya çorbası 45 dakikada pişer.
Bamya çorbası kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi orta olan bamya çorbası kalorisi 206,6.