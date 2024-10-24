Narlı ayva tatlısı olur mu demeyin? Olur. Üstünde bir de kaymağını da ekleyince tadına doyum olmuyor. Narlı ayva tatlısı, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Narlı ayva tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız, öncelikle ayvaların kabukları soyulur ve çekirdekleri çıkarılır. Daha sonra, ayvalar tencereye dizilir ve üzerine şeker, nar, tarçın, karanfil ve su eklenir. Peki narlı ayva tatlısı tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte en iyi, en lezzetli ve en pratik ayva tatlısı tarifinin yapılışı ve püf noktaları.