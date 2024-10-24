Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kayseri yağlaması nasıl yapılır merak edenler için, aslında yapımı oldukça keyifli bir süreçtir. Kayseri yağlaması tarifi için genellikle un, maya, süt, su, sıvı yağ, kıyma, soğan, domates salçası ve baharatlar kullanılır. Kayseri yağlaması hazırlanışı sırasında hamur yoğrulur, dinlendirilir ve açılır. Kıymalı harç hazırlanır ve açılan hamurun üzerine yayılır. Daha sonra rulo şeklinde sarılıp kesilir ve yağda kızartılır. Kayseri yağlaması malzemeleri bu şekilde basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça zengin ve lezzetlidir. Özellikle yanında turşu ve ayran ile tüketildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.