Anadolu mutfağının göz bebeği olan hem çay saatlerinde hem de akşam saatlerinde yiyeceğiniz bir tat: Lavaşta pratik Kayseri yağlaması. Nasıl şimdi yapacağız bu tarifi dediğinizi duyar gibiyiz. Zamanınızı almayacak ve sizi yormayacak bir tarif. Hazır lavaşla yapacağınız bu tarif gerçeğini aratmayacak. Peki lavaşta pratik Kayseri yağlaması tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarifimiz...
Lavaştan Pratik Kayseri Yağlaması tarifi için malzemeler
- 8 Adet Lavaş Ekmek
- 500 Gram Kıyma
- 1 Adet Kuru Soğan
- 2 Adet Rendelenmiş Domates
- 1 Tatlı Kaşığı Biber Salçası
- 1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası
- Yeteri Kadar Sıvı Yağ
- Yeteri Kadar Tuz
- Yeteri Kadar Pul Biber
Arzu Edilen Kadar Yoğurt
Arzu Edilen Kadar Maydanoz
Lavaştan pratik Kayseri yağlaması
Kayseri yağlaması, Kayseri mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kayseri yağlaması nasıl yapılır merak edenler için, aslında yapımı oldukça keyifli bir süreçtir. Kayseri yağlaması tarifi için genellikle un, maya, süt, su, sıvı yağ, kıyma, soğan, domates salçası ve baharatlar kullanılır. Kayseri yağlaması hazırlanışı sırasında hamur yoğrulur, dinlendirilir ve açılır. Kıymalı harç hazırlanır ve açılan hamurun üzerine yayılır. Daha sonra rulo şeklinde sarılıp kesilir ve yağda kızartılır. Kayseri yağlaması malzemeleri bu şekilde basit olsa da, ortaya çıkan tat oldukça zengin ve lezzetlidir. Özellikle yanında turşu ve ayran ile tüketildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır.
Küçük küçük doğradığınız soğanları yağda kavurun. Daha sonra kıymayı atın ve ezerek karıştırın. Domates rendesini ve salçayı da ekleyip çiğ kokusu çıkana kadar kavurun. En son sarımsağı ve baharatları ekleyip çektirin ve altını kapatın. Harç pişerken lavaşları yağsız tavada iyice ısıtın. Lavaşı ve kıymalı harcı üst üste gösterildiği gibi buluştururken iyice bastırın ki suyunu salıp lavaşı güzelce ıslatsın ve lezzetini versin. Yanına çırpılmış yoğurt ve bolca maydanoz ile servis edin. Afiyet olsun!
Lavaştan pratik Kayseri yağlaması kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
Lavaştan pratik Kayseri yağlaması 20 dakikada hazırlanır.
Lavaştan pratik Kayseri yağlaması kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan lavaştan pratik Kayseri yağlaması kalorisi 210,1.