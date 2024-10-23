Sarımsaklı pilav, Türk mutfağının en sevilen pilav çeşitlerinden biridir. Sarımsaklı pilav tarifi ile hem sade hem de lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz. Sarımsaklı pilav malzemeleri arasında pirinç, sarımsak, zeytinyağı ve tuz bulunur. Sarımsaklı pilav nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, pirinci zeytinyağında kavurup sarımsakla harmanlayarak pişirmeniz yeterlidir. Sarımsaklı pilav hazırlanışı oldukça basittir ve kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Peki Sarımsaklı pilav nasıl yapılır? İşte sarımsaklı pilav tarifi.
Sarımsaklı pilav hem lezzetiyle hem de aromasıyla sofraların vazgeçilmezi. Sarımsaklı pilav nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, pirinci zeytinyağında kavurup sarımsakla harmanlayarak kolayca hazırlayabilirsiniz. Sarımsaklı pilav tarifi için gereken malzemeler oldukça basittir. Sarımsaklı pilav hazırlanışı ise pratik bir şekilde tamamlanır. Sarımsaklı pilav malzemeleri arasında pirinç, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve su bulunur.
Sarımsaklı pilav, sofralarınıza lezzet katacak pratik bir yemektir. Peki, sarımsaklı pilav nasıl yapılır? Sarımsaklı pilav tarifi için öncelikle gerekli malzemeleri hazırlayın: pirinç, sarımsak, depolama, zeytinyağı, tuz ve su. Sarımsaklı pilav hazırlanışı oldukça kapsamlı; Öncelikle pirinci yıkayıp süzün, ardından depolama ve depolama ortamındaki sarımsakları kavurun. Pirinci ekleyerek birkaç dakika daha kavurduktan sonra sıcak suyu ekleyin. Tuzunu da ekledikten sonra pilavı yapmayın. Sonuç olarak sarımsaklı pilav, aromatik tadı ve pratik yapımıyla misafirlerin beğenisini kazanacaktır.
Sarımsaklı pilav tarifi için malzemeler
- 2 Su Bardağı Pirinç
- 15 Diş Sarımsak
- 3 Su Bardağı Tavuk Suyu
- 2 Yemek Kaşığı Tereyağı
- 1 Çay Kaşığı Toz Şeker
- 1 Çay Kaşığı Tuz
- 1 Çay Kaşığı Toz Karabiber
Sarımsaklı pilav yapılışı
- Pirinci bir kaba alın, üzerine ekleyip 20-30 dakika bekletin. Bu, pirincin nitrojenini bırakmasına yardımcı olur. Bekleme süresi sonunda pirinci bol su ile yıkayın ve süzün.
- Sarımsaklar soyunur ve ince şekilde saklanır veya rendeleyin. Bir depolama belleğini (veya zeytinyağını) tamamlayın ve orta derecede eritin.
- Doğranmış sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun. Sarımsakların renginin değişmemesine dikkat edin, çünkü yanabilir.
- Yıkanmış ve süzülmüş pirinci parçalayın ve 2-3 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin şeffaflaşması önemlidir.
- Su veya tavuk suyunu ekleyin. Tuz, karabiber ve kimyonu da ekleyin. Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.
- Pilav kaynamaya başladıktan sonra söner ve 15-20 dakika kadar dayanmaz. Pirinçler suyu temizleme yumuşayana kadar pişmesine dikkat edin.
- Pişme süresi sonunda ocaktan alınıp pilavın demlenmesi için 10 dakika kadar kapağı kapalı şekilde bekletin.
Sarımsaklı pilav kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
10 dakikada hazırlanan sarımsaklı pilav 25 dakikada pişer.
Sarımsaklı pilavın kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan sarımsaklı pilav kalorisi 149,9.