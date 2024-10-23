Şimdilik klasik makarna tariflerini unutun. Size çok doyurucu ve lezzetli bir tarif sunacağız. Kıymalı lazanya. Makarna çeşidi olan lazanya, peynir, domates sosu veya ragù ile yapılan İtalya asıllı bir yemek. Türkiye'de benzeri su böreğinin domates soslu ve daha sulu pişirilmiş bir çeşidi olan lazanyayı kıymalı denemeye ne dersiniz? Peki kıymalı lazanya nasıl yapılır? Kıymasına ne koyulur? Kaç kat olur? İşte detaylar. Şimdiden afiyet olsun...