Kadayıf dolması nasıl yapılır tarifi

Kadayıf dolması tarifi, yapılışı hazırlanışı, malzemeleri ve püf noktaları
Kadayıf dolması tarifi, hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofraların yıldızı olan bir tatlıdır. Kadayıfın içine ceviz koyarak hazırlanan bu tatlı, şerbetle buluştuğunda damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Kadayıf dolması nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, taze kadayıfı incecik açıp içine ceviz koyarak sarmanız yeterlidir. Kızgın yağda kızartılan kadayıf dolmaları, soğuk şerbete batırılarak servis edilir. Peki kadayıf dolması nasıl sarılır ve kızartılır? Kadayıf dolması neden hamur olur? İşte nefis kadayıf tatlısı tarifi...
Kadayıf dolması
, özel günlerde sofralarınızı şıklaştıracak bir tatlıdır.
Kadayıf dolması tarifi
, adım adım takip edildiğinde oldukça kolaydır. Kadayıfı açıp içine ceviz koyarak sarmanız ve ardından kızgın yağda kızartmanız yeterlidir. Soğuk şerbetle buluştuğunda ortaya çıkan lezzet, misafirlerinizi büyüleyecektir.
Kadayıf dolması malzemeleri ve hazırlanışı
hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Kadayıf dolması, özellikle Erzurum mutfağının meşhur tatlılarından biridir.
Kadayıf dolması nasıl yapılır
merak edenler için, ince tel kadayıfın cevizle doldurulup sarılarak kızartılmasıyla yapılan bu tatlı, şerbetle buluştuğunda benzersiz bir lezzet sunar. Kadayıf dolması tarifi için temel malzemeler; tel kadayıf, ceviz içi, yumurta ve şerbet için su, şeker ve limon suyudur.
Kadayıf dolması malzemeleri
hazırlandıktan sonra ceviz içiyle doldurulan kadayıflar kızartılıp şerbetle buluşturulur.
Kadayıf dolması tarifi için malzemeler
Kadayıf dolması tarifi için malzemeler
Kadayıf Dolması İçin:
- 300 gram tel kadayıf
- 1,5 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağı süt
Kızartmak İçin:
Sıvı yağ
Şerbet İçin:
- 3 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 2-3 damla limon suyu
Kadayıf dolması yapılışı
Kadayıf dolması yapılışı
- Şerbetin Hazırlanması: Şerbeti yapmak için bir tencereye su ve şekeri ekleyip karıştırın. Şeker eridikten sonra ocağı orta ateşe alın ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatın, ardından şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Kadayıfın Hazırlanması: Tel kadayıfları parçalamadan elinizle dikkatlice açın ve uzunlamasına yayarak porsiyonlar oluşturun. Her bir parça kadayıfın içine 1-2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz koyun. Kadayıfı kenarlarından katlayarak sıkı bir şekilde sarın. Dolmaların dağılmaması için sıkıca sarılmasına dikkat edin.
- Yumurta ve Süt Karışımı: Bir kasede yumurtaları çırpın ve içine süt ekleyip karıştırın. Hazırladığınız kadayıf dolmalarını bu karışıma batırın.
- Kızartma: Derin bir tencereye sıvı yağı koyun ve kızdırın. Yumurta ve süt karışımına batırdığınız kadayıf dolmalarını kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran dolmaları havlu kağıt üzerine alın ve fazla yağını süzdürün.
- Şerbetleme: Kadayıf dolmaları sıcakken soğumuş şerbete atın ve 2-3 dakika kadar şerbetin içinde bekletin. Daha sonra tatlıları şerbetten çıkarıp servis tabağına alın.
Kadayıf Dolması neden hamur olur?
Kadayıf Dolması neden hamur olur?
Tatlınızın hamur olmasının en büyük sebeplerinden biri
sıcak kadayıfa sıcak şerbet dökmektir
. Bunu önlemek için soğuk şerbet ile sıcak tatlı birleştirilmelidir.
Kadayıf dolması kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
Kadayıf dolması kaç dakikada hazırlanır ve pişer?
30 dakika hazırlanan kadayıf dolması 30 dakikada pişer.
Kadayıf dolması kalorisi ne kadar?
Kadayıf dolması kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi zor olan kadayıf dolması kalorisi 321.
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