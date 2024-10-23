Kadayıf dolması nasıl yapılır tarifi

Kadayıf dolması, özellikle Erzurum mutfağının meşhur tatlılarından biridir.

Kadayıf dolması nasıl yapılır

merak edenler için, ince tel kadayıfın cevizle doldurulup sarılarak kızartılmasıyla yapılan bu tatlı, şerbetle buluştuğunda benzersiz bir lezzet sunar. Kadayıf dolması tarifi için temel malzemeler; tel kadayıf, ceviz içi, yumurta ve şerbet için su, şeker ve limon suyudur.

Kadayıf dolması malzemeleri