Kabak tatlısı, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir ve yapımı oldukça basittir. Özellikle kış aylarında tercih edilen bu lezzet, bal kabağı kullanılarak yapılır. Bal kabağının şekerle pişirilmesiyle yapılan bu tatlı, özellikle ceviz ve tahinle servis edildiğinde çok beğenilir. Kabak tatlısının en önemli püf noktası, kabakların eşit büyüklükte doğranması ve şekerle birlikte yeterince pişirilmesidir. Peki kabak tatlısı tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte adım adım kabak tatlısının yapılışı:
Kabak tatlısı tarifi için malzemeler
- 1,5 kg bal kabağı2 su bardağı toz şeker
- 1 çay bardağı su (isteğe bağlı)
- Ceviz içi (servis için)
- Tahin (isteğe bağlı)
Kabak tatlısı yapılışı
- Bal kabağını iri parçalar halinde dilimleyin ve kabuklarını soyun. Dilimlediğiniz kabağı yaklaşık 4-5 cm genişliğinde keserek tencereye alın.
- Şeker Ekleyin: Tencereye dizdiğiniz kabakların üzerine 2 su bardağı toz şekeri eşit şekilde dökün. Eğer kabakları bir gece önceden şekere yatırıp bekletirseniz, bal kabağı suyunu salacak ve daha lezzetli bir kıvam alacaktır. Ancak hemen pişirmek isterseniz, şekerle birlikte 1 çay bardağı su ekleyerek de pişirebilirsiniz.
- Pişirme: Kabakları şekerle birlikte kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde pişirmeye başlayın. Kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Kabaklar pişerken kendi suyunu salacaktır, bu nedenle ek su eklemek genellikle gerekmez. Ancak eğer kabağın suyu azsa, pişirme sırasında kontrollü olarak biraz su ekleyebilirsiniz.
- Kontrol ve Servis: Kabaklar iyice yumuşayıp şeffaf bir görünüm aldığında tatlınız pişmiş demektir. Ocağı kapatıp kabakları tencere içinde soğumaya bırakın.
- Tatlı tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine isteğe bağlı olarak ceviz serpin. Tahin ile servis ederseniz, tatlının lezzeti daha da artacaktır.
Kabak tatlısı püf noktaları
Şekerde bekletme süresi tatlının lezzetini artırır, kabaklar su saldığı için daha az su ile pişmiş olur. Tatlıyı ceviz ve tahinle süslemek, klasik kabak tatlısına hoş bir dokunuş katar.
Kabak tatlısı kaç dakikada hazırlanır?
25 dakika hazırlanan kabak tatlısı 2 saat de dinlenme süresi var.
Kabak tatlısının kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan kabak tatlısının kalorisi 116,8.
1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur?
Taze bal kabağını saklamanın en kolay yöntemi
Tamamen kuruyan çiğ haldeki bal kabağı dilimlerini buzluğa uygun saklama kaplarına, buzdolabı poşetlerine ya da kilitli torbalara aktarın. Poşetlerin ya da saklama kabının üzerine bu işlemi yazdığınız tarihi de not ederek buzluğa kaldırın.