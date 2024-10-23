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Kabak tatlısı tarifi: Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Kabak tatlısı tarifi: Kabak tatlısı nasıl yapılır?

11:5923/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Kabak tatlısı tarifi, yapılışı
Kabak tatlısı tarifi, yapılışı

Kabak tatlısı, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir ve yapımı oldukça basittir. Özellikle kış aylarında tercih edilen bu lezzet, bal kabağı kullanılarak yapılır. Bal kabağının şekerle pişirilmesiyle yapılan bu tatlı, özellikle ceviz ve tahinle servis edildiğinde çok beğenilir. Kabak tatlısının en önemli püf noktası, kabakların eşit büyüklükte doğranması ve şekerle birlikte yeterince pişirilmesidir. Peki kabak tatlısı tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte adım adım kabak tatlısının yapılışı:

Kabak tatlısı tarifi
, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Fırında ya da tencerede pişirilebilen kabak tatlısı, püf noktalarına dikkat edilerek yapıldığında, eşsiz bir lezzet sunar.
Kabak tatlısının en önemli püf noktası
, kabakların eşit büyüklükte doğranması ve şekerle birlikte yeterince pişirilmesidir. Tarçın ve karanfil gibi baharatlar, kabak tatlısına özel bir aroma katacaktır.
Kabak tatlısı
, özellikle kış aylarında sıkça tercih edilen bir tatlıdır.
Kabak tatlısı tarifi
hem fırında hem de tencerede yapılabilir.
Tencerede kabak tatlısı
, kabakların şekerle birlikte kısık ateşte pişirilmesiyle hazırlanır.
Fırında kabak tatlısı pişirme
sonrasında üzerinin kızarması için kısa bir süre fırına verilir.
Kabak tatlısı püf noktaları
arasında, kabakların şekerle bir gece bekletilmesi ve üzerine ceviz ile tahin eklenmesi lezzeti artıran detaylardır.

Kabak tatlısı tarifi için malzemeler

  • 1,5 kg bal kabağı2 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı su (isteğe bağlı)
  • Ceviz içi (servis için)
  • Tahin (isteğe bağlı)

Kabak tatlısı yapılışı

Kabak tatlısı nasıl yapılır
diye merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Hem fırında hem de tencerede kolaylıkla hazırlayabileceğiniz
kabak tatlısı tarifi
için ihtiyacınız olan tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.
Kabak tatlısı yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları
sayesinde, kusursuz bir tatlı elde edebilirsiniz. Farklı sunumlarla sofranıza renk katacak kabak tatlısı, hem sıcak hem de soğuk olarak servis edilebilir.
  1. Bal kabağını iri parçalar halinde dilimleyin ve kabuklarını soyun. Dilimlediğiniz kabağı yaklaşık 4-5 cm genişliğinde keserek tencereye alın.
  2. Şeker Ekleyin
    : Tencereye dizdiğiniz kabakların üzerine 2 su bardağı toz şekeri eşit şekilde dökün. Eğer kabakları bir gece önceden şekere yatırıp bekletirseniz, bal kabağı suyunu salacak ve daha lezzetli bir kıvam alacaktır. Ancak hemen pişirmek isterseniz, şekerle birlikte 1 çay bardağı su ekleyerek de pişirebilirsiniz.
  3. Pişirme
    : Kabakları şekerle birlikte kısık ateşte, kapağı kapalı şekilde pişirmeye başlayın. Kabaklar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Kabaklar pişerken kendi suyunu salacaktır, bu nedenle ek su eklemek genellikle gerekmez. Ancak eğer kabağın suyu azsa, pişirme sırasında kontrollü olarak biraz su ekleyebilirsiniz.
  4. Kontrol ve Servis
    : Kabaklar iyice yumuşayıp şeffaf bir görünüm aldığında tatlınız pişmiş demektir. Ocağı kapatıp kabakları tencere içinde soğumaya bırakın.
  5. Tatlı tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine isteğe bağlı olarak ceviz serpin. Tahin ile servis ederseniz, tatlının lezzeti daha da artacaktır.

Kabak tatlısı püf noktaları

Şekerde bekletme süresi tatlının lezzetini artırır, kabaklar su saldığı için daha az su ile pişmiş olur. Tatlıyı ceviz ve tahinle süslemek, klasik kabak tatlısına hoş bir dokunuş katar.

Kabak tatlısı kaç dakikada hazırlanır?

25 dakika hazırlanan kabak tatlısı 2 saat de dinlenme süresi var.

Kabak tatlısının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kabak tatlısının kalorisi 116,8.

1 kilo kabak tatlısına kaç bardak şeker konur?

1 kg
soyulmuş
kabak
. 2 su
bardağı
toz
şeker
(400 gr)
1
su
bardağı
rondoda çekilmiş ceviz.

Taze bal kabağını saklamanın en kolay yöntemi

Tamamen kuruyan çiğ haldeki bal kabağı dilimlerini buzluğa uygun saklama kaplarına, buzdolabı poşetlerine ya da kilitli torbalara aktarın. Poşetlerin ya da saklama kabının üzerine bu işlemi yazdığınız tarihi de not ederek buzluğa kaldırın.

Balkabağı kesildikten sonra nasıl saklanır?

Bütün halde oda sıcaklığında bile 3 ay kadar saklayabilirsiniz. Dolaba sığdırmak zor olsa da yer ayırabilirseniz 5 ay hatta buzlukta 1 yıldan fazla saklayabilirsiniz ama bunu önermeyiz çünkü zaten bir sonraki senenin
balkabağı
mevsimi başlayacak ve tazesi çıkacaktır. Dilimlenmiş
balkabağını
oda sıcaklığında bırakmayın!
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