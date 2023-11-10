Kanser hastası çocuklar Türkiye'ye

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en yakın sürede Filistin’deki kanser hastası çocukların Türkiye’ye getirileceğini bildirdi. Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, Filistin’e yapılan yardımlara ilişkin de bilgi verdi.





500 TON YARDIM DAHA YOLA ÇIKTI

İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüğü bilgisini veren Koca, “Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’nin, Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız. Ayrıca, bugün (dün) yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dahil yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz” dedi.





3 ÜLKE ARASINDA SAĞLIK KOORDİNASYON EKİBİ

Bakan Koca, TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri esnasında da Mısır Sağlık Bakanı ile telefonda görüştüğünü söyledi. Koca, mevkidaşıyla 1 saate yakın istişarelerde bulunduklarını belirterek “En yakın zamanda kanserli çocuk hastaları Türkiye’ye getirme yolunda, Mısır’a girişlerinde birlikte karşılamak üzere davet aldım. Bu çok zorlu ortamda kanser hastası yavruları tedavi için ülkemize getirmek üzere önemli bir adım atmış olduk. Üç ülke sağlık bakanları olarak aldığımız kararla bir sağlık koordinasyon ekibi kurulmuş oldu” diye konuştu.





9 bin hekim kamuya döndü

Bakan Koca, Meclis’teki konuşmasında bakanlığın faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:  ‘Beyaz Kod’ sayısı bir milyon başvuruda ortalama 23’ten 17’ye; geçen ay 12’ye indi. Yapılan düzenlemeler sayesinde 8 bin 855 hekimimiz açıktan atamayla kamuya döndü.  Defne, Samandağ, Arsuz, Hassa ve Belen Devlet hastanelerini hizmete açtık. İskenderun Devlet hastanesi de hizmete hazır durumda. Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş illerimizde de şehir hastaneleri yapmak için proje çalışmalarına başladık.  Ankara’da, proje çalışmalarına başladığımız 480 diş üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, alanında dünyanın en kapsamlı ağız ve diş sağlığı tesisi olmaya aday bir yapıya sahip olacaktır. Bununla birlikte İstanbul ve İzmir illerimizde ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri kurulması için de planlamalarımızı yapıyoruz.



