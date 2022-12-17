Köylü Süleyman Çelik'in hukuk mücadelesi mutlu sonla bitti: Türkiye-Gürcistan sınırı değişti

Türkiye ile Gürcistan sınırını çizen Çaksu Deresi’nin 46 yıl önce yatağını değiştirmesi sonucu, Yurtbekler köyünde yaşayan Süleyman Çelik’in 15 dönümlük arazisi Gürcistan'da kaldı. Arazisinin verilmesi için harekete geçen Çelik, Ankara'ya dilekçe göndererek durumu bildirdi. Köylünün hukuk mücadelesi karşılık buldu ve mutlu sona ulaşıldı. 2016’da yapılan görüşmelerin ardından dere yatağının bulunduğu Posof’ta Gürcistan’la anlaşma imzalandı.

PROTOKOL İMZALANDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yapılan çalışmalar sonunda Çaksu Deresi’nin yatak değiştirmeden önceki yerine alınması ve 15 dönümlük arazinin Türk tarafına verilmesi kararlaştırılarak protokol imzalandı. Posof Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu ile Gürcistan Avrupa İşleri Departmanı, Sınır Tespiti ve Sınır İlişkileri Bölüm Başkanı Melaşvili anlaşmaya imza atmıştı.

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"46 YIL SONRA TOPRAĞIMA KAVUŞTUM”

15 futbol sahası büyüklüğündeki topraklarına kavuşmanın sevincini yaşayan arazinin sahibi Süleyman Çelik “Toprak kaybetmek bana acı veriyordu. Ankara’ya bakanlıklara dilekçe göndererek durumu bildirdim. Bunun üzerine 2013 yılında bir heyet gelerek ilk tespit çalışmasını yaptı. 2016’da da Türk ve Gürcü yetkililerinden oluşan komisyon, konu üzerinde çalışarak topraklarımızın geri verilmesine yardımcı oldu. 46 yıl sonra toprağıma kavuştum” dedi.