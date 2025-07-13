Kültür Yolu Festivali Van’da

Doğu’nun incisi, kadim şehir Van, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ikinci kez sanatseverlerle buluştu. Festival, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Van Müzesi’nde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

MARKA ŞEHİR VİZYONU

Açılış konuşmasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Türkiye’nin dört bir yanından, bölge şehirlerimizden, hatta sınır ötesinden pek çok kişi de bu festivallerimize katılıyor. Kültür Yolu Festivali bu noktadan ele alındığında yalnızca sanatın ve kültürün değil aynı zamanda turizmin ve ekonominin de kalbinin attığı, şehirlerimizin 'Marka Şehir' olma vizyonuna hizmet eden bir organizasyon haline gelmiş durumda. Van bu noktada zaten geçmişten günümüze bir marka şehir ve tam da bu nedenle Kültür Yolu Festivali bu şehre çok yakışıyor” dedi.

MİNYATÜR UYGULAMALARI

Festivalin açılış töreninin ardından ziyaretçilerle birlikte Van Müzesi’nde yer alan sanat sergileri gezildi. Resul Çelik’in "Gizem Dolu Anadolu", İsmail Erdoğan’ın "Van Yadigârı" ve "Işık Doğudan Yükselir" sergileriyle Van’ın kültürel mirasına sanat penceresinden tanıklık edildi. Ayrıca, Yaşayan Miras teması altında hazırlanan “Çorap Sergisi”, “Türkiye’nin Minyatürleri”, “Türkiye’nin Ustaları” belgesel gösterimi ve dijital hareketli minyatür uygulamaları da ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Tariria Kültür, Sanat ve Gastronomi Merkezi’nde dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso’nun “Yaratılış Her Şeydir” başlıklı sergisi ise Van’daki sanat programına evrensel bir değer kattı.

DOLU DOLU 9 GÜN

Van Kültür Yolu Festivali, dün itibarıyla başlayan zengin programıyla 9 gün boyunca konserler, atölyeler, sergiler ve kültürel etkinliklerle hem Vanlılara hem de şehri ziyaret eden sanatseverlere ilham verecek.

Hat sanatı insanı ruhen de terbiye eder

Albayrak Grubu’nun geleneksel sanatlara katkı sunma vizyonuyla 11 yıldır sürdürdüğü hat sanatı yolculuğu, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bu kez Van’da sanatseverlerle buluştu. Hat eserlerine eşlik eden 12 adet tezhip eseri, İstanbul’daki açılıştan sonra Van’da sergilendi. Ziraat Katılım’ın sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen serginin açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Van Vali Yardımcısı Tuğba Polat, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras, Hattat Tahsin Kurt ve Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü katıldı. Sergi, 12 Temmuz-23 Temmuz tarihleri arasında, Eski Van Şehri Hüsrevpaşa Camii Külliyesi'nde, her gün 07.00–22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

‘ADALET’ TEMASI

Sergiye Talik hattıyla yazdığı “İnsanlar arasında adaletle hükmedin” eseriyle katılan Hattat Tahsin Kurt, bu sanatı hem memleketi Van’da sergilemenin heyecanını hem de hat sanatının ilahi yönünü anlattı. Anadolu’da klasik sanatların çok fazla imkan bulamadığını söyleyen Kurt, “Kendi memleketimde bu sanatla ilgili bir etkinliğin olması, burada insanlarla buluşmak beni ayrı bir gururlandırdı. Bu sanat yavaş yavaş İstanbul’un dışına da taşınıyor. Bursa, Kütahya, Isparta, Denizli, Konya gibi şehirlerde de artık güzel örnekler görüyoruz. Bu çok sevindirici bir gelişme. Çünkü hat sanatı sadece estetik bir form değil, aynı zamanda derin bir manevi temele dayanır. Hat sanatı, insanı sadece estetik olarak değil, ruhen de terbiye eder. Bu nedenle bu sanata destek verilmesi çok önemli” dedi.







