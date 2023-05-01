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Hayat

Masonik kuruluşun organizasyonunda çocuklara eşcinsellik propagandası

Mason kuruluşu Zeugma Lions Kulübü ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından çocuklar için düzenlenen İstanbul'daki bir organizasyonda alenen eşcinsellik propagandası yapıldı. Çocukların ellerine LGBT'liler tarafından kullanılan ve LGBT lobileri tarafından eşcinsel sapkınlığın simgesi haline getirilen 'gökkuşağı' renklerinin yer aldığı uçurtmalar tutuşturuldu.

13:21 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Masonik kuruluşun organizasyonunda çocuklara eşcinsellik propagandası yapıldı.

Masonik kuruluşun organizasyonunda çocuklara eşcinsellik propagandası yapıldı.

Toplumun aile yapısını bozmak ve eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmak adına uluslararası bazı kuruluşlar tarafından fonlanan LGBT lobilerinin, gençleri ve çocukları hedef alan sinsi yöntemleri durmak bilmiyor.

Masonik bir kuruluş olan Zeugma Lions Kulübü ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından İstanbul'da yapılan bir organizasyonda skandal görüntüler ortaya çıktı.

Çocuklara 'eğlence' adı altında eşcinsel propaganda

Ailelerin çocukları ile birlikte katıldığı organizasyonda açıkça eşcinsel sapkınlık propagandası yapıldı.

LGBT lobileri tarafından eşcinsel sapkınlığın simgesi haline dönüştürülen gökkuşağı renklerinde uçurtmaların çocukların ellerine tutuşturulduğu sözde şölende, gökkuşağı renklerinde peruk takan palyaçolar da 'Onun Yıl Marşı' eşliğinde çocuklarla dans etti.

Aileler dikkat

'Eğlence' maskesiyle çocuklara sinsice eşcinsellik algısının aşılanmaya çalışıldığı skandal görüntüler, anne babaların çocuklarını emanet ettiği kuruluşlara karşı dikkatli olmasının önemini bir kez daha gösterdi.

Masonik kuruluş organize etti

Masonik Lions Clubs International veya Lions Kulübü, 1917'de ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde, Melvin Jones tarafından kuruldu. Birçok ülkede faaliyet gösteren Lions Kulübü masonluk faaliyetleri ile tanınıyor.

Organizasyonu düzenleyen Zeugma Lions Kulübü de bu masonik yapı içerisinde eğitim, sağlık konularında faaliyet gösteriyor.


#Zeugma Lions Kulübü
#Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
#LGBT
#Eşcinsellik
#çocuklar
1 saat önce
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