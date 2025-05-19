Milyonere damga vuran soru: 'Bu soruda elenirsem çok üzülürüm'

ATV ekranlarının sevilen ve çok izlenen yarışması Kim Milyoner olmak İster, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada başarılı performanslar yer aldı.
5'İNCİ SORUDA ELENDİ
Bu hafta programa katılan Kamile Bağcı isimli yarışmacı, henüz beşinci soruda elenerek, herkesi şaşırttı.
İŞTE O SORU!
Yarışmacının karşısına gelen beşinci soruda "Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Kemal' adını veren matematik öğretmeninin adı nedir?" sorusu çıktı.
Yarışmacı Kamile Bağcı, 'B-Kemal' cevabını verdi, ancak doğru cevap 'Mustafa' olacaktı.
"BU SORUDA ELENİRSEM ÜZÜLÜRÜM"
Yarışmacı verdiği cevap üzerine "bu soruda elenirsem üzülürüm" derken yanlış cevap sonrası üzüntüsü yüz ifadesine yansıdı. Bunun üzerine Oktay Kaynarca sorunun hikayesini anlatırken, Kamile Bağcı jokerlerinin de olduğu soruda "hiç stres yönetimi yapamadım" dedi.