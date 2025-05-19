Milyonere damga vuran soru: 'Bu soruda elenirsem çok üzülürüm'

Bu hafta programa katılan Kamile Bağcı isimli yarışmacı, henüz beşinci soruda elenerek, herkesi şaşırttı.

Yarışmacı verdiği cevap üzerine "bu soruda elenirsem üzülürüm" derken yanlış cevap sonrası üzüntüsü yüz ifadesine yansıdı. Bunun üzerine Oktay Kaynarca sorunun hikayesini anlatırken, Kamile Bağcı jokerlerinin de olduğu soruda "hiç stres yönetimi yapamadım" dedi.