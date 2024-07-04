Neşet Ertaş Kitabı intihal davasını kazandı

Yazar ve müzisyen Bayram Bilge Tokel’in, yazar Sinan Yağmur imzasıyla çıkan “Aşkın Son Ozanı Neşet Ertaş” kitabının kendi eseri olan “Neşet Ertaş Kitabı”ndan intihal olduğu gerekçesiyle açtığı davada Yağmur’un 20 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Tokel’in avukatı dava dilekçesinde müvekkilinin 1999’da yayımlanan “Neşet Ertaş Kitabı” isimli eserinin ünlü halk ozanı hakkında yazılan ilk eser olduğunu, toplam yedi baskı yaptığını, İngilizceye çevrilerek Bilkent Üniversitesi’nde ders kitabı olarak okutulduğunu belirtti.