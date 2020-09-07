Netflix'in yayınladığı 'Minnoşlar' filmi Türkiye'de yayından kaldırıldı

Dünyanın en çok aboneye sahip ücretli içerik platformu Netflix, önümüzdeki günlerde yayınlanması planlanan Fransız filmi Minnoşlar (Cuties) ile dünya gündemine oturmuştu.

HAYAT Netflix'e pedofili tepkisi: Minnoşlar adıyla yayınlanan 'Cuties' isimli film çocuk istismarını normalleştiriyor

SKANDAL DİZİ YAYINDAN KALDIRILDI

Türkiye’deki adıyla Minnoşlar olarak piyasa sürdüğü skandal içeriklerle dolu +18 ibareli ‘çocuk filmi’ tüm dünyada tepki çekmişti. Netflixgelen tepkiler ve RTÜK tarafından alınan karar üzerine filmi yayından kaldırdı.

11 yaşındaki kız çocuklarını cinsel obje olarak gösteren film, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şiddetle kınanarak film hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Netflix’de yayımlanması beklenen Minnoşlar filmi ile ilgili Rapörtör raporu tamamlanmıştı.

İlgili rapor, RTÜK Başkanlık makamına katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanması için sunulmuştu.

Netflix bu film ile ilgili bir değişikliğe gitmezseydi RTÜK yayın lisansını iptal edebilirdi.

OYNAT 00:00 Netflix'ten alenen çocuk istismarı: Minnoşlar filminde oynayanlar 11 yaşında ama izleyenler +18 Netflix çocuk istismarından vazgeçmiyor. Bir Amerikan şirketi olan Netflix, online film ve dizi izleme platformu olarak yayın hayatına başladığı günden itibaren çok konuşuluyor. Netflix, yine tartışmalı bir yapım ile adından bahsettiriyor. Yayınladığı film ve diziler ile her zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Netflix, yeni bir rezalete imza attı. Orijinal adı Cuties olan ve Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix'in yeni filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neden mi? Gelin nedenlerini birlikte inceleyelim.



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NETFLIX'IN TÜRK TURİZMİNE ETKİSİ ARAŞTIRILDI

ABD’den Hindistan’a 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, dizi ve film sektörünün Türkiye’nin turizmine sağladığı katkıyı somut verilerle ortaya koydu.

Elde edilen verilere göre, Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye turist olarak gelme ihtimali, izlemeyenlerin iki katından daha fazla. “Netflix’te karşıma çıkmasaydı Türk yapımlarını izlemezdim” diyenlerin oranı ise yüzde 47

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 8 farklı ülkede gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırması, dizi ve film sektörünün Türkiye’nin turizmine sağladığı büyük katkıyı verilerle ortaya koydu. Araştırma kapsamında nüfuslarının toplamı 2 milyarı aşan ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İsveç, Suudi Arabistan’daki katılımcılar iki farklı gruba ayrıldı. İlk grupta, bulundukları ülkede Netflix üzerinden yayınlanan Türk yapımlarını izleyen kişilere yer verilirken, ikinci grupta ise platformdaki Türk yapımlarını izlemediklerini belirten katılımcılar yer aldı.

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İZLEYENLER TÜRKİYE’YE GELMEK İSTİYOR

Her iki gruptaki katılımcılara da pandemi sonrası turistik amaçla Türkiye’ye seyahat etmek isteyip istemedikleri sorusu yöneltildi. Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen ilk grupta “Evet, Türkiye’ye seyahat etmek isterim” diyenlerin oranı yüzde 54’e kadar çıkarken, diğer gruptaki katılımcılar arasında bu cevabı verenlerin oranı yüzde 25 seviyesinde kaldı. Başka bir deyişle Netflix üzerinden Türk yapımlarını izleyen kişilerin Türkiye’ye gelme ihtimalinin, diğer kişilerin iki katından daha fazla olduğu belirlendi. Ülkeler özelinde bakıldığındaysa, Netflix’teki yerli yapımları izledikten sonra Türkiye’ye seyahat etmeye karar verdiklerini en çok söyleyenler sırasıyla Avustralya, ABD, Suudi Arabistan ve Hindistan’daki katılımcılar oldu.

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NETFLIX’TE GÖRÜP KEŞFEDİYORLAR

Diğer yandan araştırma, normal koşullarda Türk yapımlarına ilgi duymayan kişilerin de Netflix sayesinde yerli yapımlara yönelmeye başladığını ortaya koydu. Buna göre ilk gruptaki katılımcıların yüzde 47’si "Netflix’te karşıma çıkmasaydı herhangi bir Türk yapımını izlemezdim” derken, bu oran Fransa, İsveç ve Brezilya gibi ülkelerde yüzde 70’in üzerine çıktı.

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‘MADE IN TURKEY’ KOLEKSİYONU İLE KOLAY ERİŞİM

Türkiye’de üretilen yapımları 190 ülkedeki 193 milyon üyesine taşıyan Netflix, geçtiğimiz Şubat ayında üyelerinin bu yapımlara daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlayacak bir adım atarak ‘Made in Turkey’ içerik koleksiyonunu hizmete sunmuştu. Netflix üyeleri, bu koleksiyona dünyanın her noktasından netflix.com/MadeInTurkey adresine girerek ulaşabiliyor.

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30’U AŞKIN DİLE ÇEVRİLİYOR

Netflix’in içerik kütüphanesinde, yabancı yapımların yanı sıra çok sayıda Türkçe içerik yer alıyor. Bu yapımlar arasında Hakan: Muhafız, Atiye, Aşk 101, Rise of Empires: Ottoman, Yarına Tek Bilet ve Exatlon Türkiye gibi çeşitli formatlardaki Netflix orijinal yapımlarına ek olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı, Ezel, Leyla ile Mecnun, 7. Koğuştaki Mucize, Ayla, Diriliş: Ertuğrul, Arif v 216, Masum gibi sayısız lisanslı yapım da bulunuyor.