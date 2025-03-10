Nöroloji doktoru uyardı: Demans erken yaşta da görülebilir

Demansın beyindeki hücre ölümüyle ilerlediğini ifade eden Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülay Kenangil,

“Demans yalnızca hafıza kaybına yol açan bir hastalık değil, aynı zamanda kişiliği, duyguları ve davranışları da kökten değiştirebiliyor. Üstelik sanılanın aksine sadece yaşlıları değil, genç yaşlardaki bireyleri de etkileyebiliyor. Yaşlanmayla birlikte hepimizde bilişsel işlevlerde bir miktar bozulma olabilir. Ancak demans, yalnızca hafıza kaybından ibaret değildir. Planlama, yargılama, soyut düşünme gibi yürütücü işlevler de zarar görebilir”