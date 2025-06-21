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Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat hayatını kaybetti

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat hayatını kaybetti

14:3221/06/2025, Saturday
G: 21/06/2025, Saturday
AA
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Kadir Canpolat
Kadir Canpolat

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, memleketi Erzurum'un Horasan ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vuruldu. Hastaneye sevk edilen Canpolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, ilçeye bağlı Çayırdüzü Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.


Kurtarılamadı


Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.




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