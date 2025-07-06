Prof. Dr. Sadettin Ökten T3 Vakfı etkinliğinde anlattı: Küreselleşme çağında kimlik nasıl korunacak?

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen, bilim, kültür, sanat ve düşünce dünyasından akademisyenlerle yapılan T3 Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. "Küreselleşme Çağında Kimliğin Korunması" başlıklı söyleşide ayrıca, Muharrem ayının bereketi de paylaşıldı ve katılımcılara aşure dağıtıldı. Ökten, küreselcilerin neden kimliksiz toplumlar istediğini ve sistemin içine nasıl çekildiğimizi anlattı.
Çağdaş kültürel hassasiyetler ile teknolojik gelişmeler arasında bir köprü kurarak, vatandaşları hem zihnen hem ruhen beslemeyi amaçlayan T3 Söyleşileri, bu hafta Beykoz Cam ve Billur Müzesi’nin ruhu dinlendiren, zarif atmosferinde düzenlendi.
Prof. Dr. Sadettin Ökten, küreselleşmenin olduğu bir dünyada bireysel ve toplumsal kimliğin nasıl korunup sahip çıkılabileceği üzerine düşünceleri paylaştı.
Kimliksiz olmak ne demek?
Katılımcılara aşure ikram edildi
Söyleşinin yayınını izlemek için;
Prof. Dr. Sadettin Ökten kimdir?
Prof. Dr. Sadettin Ökten, 1942 yılında İstanbul’da doğmuş, şehircilik, kültür ve medeniyet düşüncesi alanlarında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biridir. Babası, İmam-Hatip Okulları’nın kurucularından Mahmut Celalettin Ökten; ablası ise Türkiye’nin ilk kadın doktorlarından biri olan Ayşe Hümeyra Ökten’dir.
Eğitimine Fatih’te başlayan Ökten, lise öğrenimini Vefa Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Yüksek İnşaat Mühendisliği okudu. Mezuniyetinin ardından İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. Akademik kariyeri boyunca ABD ve Belçika’da çeşitli araştırmalar yaptı, doktorasını tamamladıktan sonra doçent ve ardından profesör unvanlarını aldı. Uzun yıllar akademisyenlik yapan Ökten, özellikle yapı teknolojisi, şehir estetiği, kent kültürü ve medeniyet düşüncesi üzerine çalışmalar yürüttü.
Emekliye ayrıldıktan sonra da üniversitelerde dersler vermeye devam eden Ökten, akademik kariyerinin yanı sıra kültürel ve entelektüel çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Medeniyet, gelenek, şehir ve modernite üzerine yazdığı kitaplarla geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Öne çıkan eserleri arasında “Fincanımda Cola Var!”, “İçimde AVM Var!”, “Gelenek, Sanat ve Medeniyet” ve “Yahya Kemal’in İstanbul’u” gibi kitaplar yer alır.
Ökten, çağdaş dünyada geleneksel değerleri koruma çabasıyla öne çıkmaktadır. 2020 yılında Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştür.
Şehir, kültür ve medeniyet üzerine yaptığı yorumlar, entelektüel çevrelerde büyük ilgi görmektedir.