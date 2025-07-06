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Prof. Dr. Sadettin Ökten T3 Vakfı etkinliğinde anlattı: Küreselleşme çağında kimlik nasıl korunacak?

Prof. Dr. Sadettin Ökten T3 Vakfı etkinliğinde anlattı: Küreselleşme çağında kimlik nasıl korunacak?

22:496/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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T3 Söyleşileri, Beykoz Cam ve Billur Müzesi’nde Prof. Dr. Sadettin Ökten'in katılımıyla icra edildi.
T3 Söyleşileri, Beykoz Cam ve Billur Müzesi’nde Prof. Dr. Sadettin Ökten'in katılımıyla icra edildi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) tarafından düzenlenen, bilim, kültür, sanat ve düşünce dünyasından akademisyenlerle yapılan T3 Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. "Küreselleşme Çağında Kimliğin Korunması" başlıklı söyleşide ayrıca, Muharrem ayının bereketi de paylaşıldı ve katılımcılara aşure dağıtıldı. Ökten, küreselcilerin neden kimliksiz toplumlar istediğini ve sistemin içine nasıl çekildiğimizi anlattı.

Çağdaş kültürel hassasiyetler ile teknolojik gelişmeler arasında bir köprü kurarak, vatandaşları hem zihnen hem ruhen beslemeyi amaçlayan T3 Söyleşileri, bu hafta Beykoz Cam ve Billur Müzesi’nin ruhu dinlendiren, zarif atmosferinde düzenlendi.

Prof. Dr. Sadettin Ökten, küreselleşmenin olduğu bir dünyada bireysel ve toplumsal kimliğin nasıl korunup sahip çıkılabileceği üzerine düşünceleri paylaştı.

Kimliksiz olmak ne demek?

Küreselcilerin sürekli satın almayı teşvik ettiğini vurgulayan Ökten,
"Satın alım yapmazsanız dışlanıyorsunuz. Sonuç olarak kitlelerde sürekli ve ölçüsüz bir talep meydana geliyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan budur. İktidar, küreselin istediğini yapıp kredi almazsa, küreselciler tarafından devrilmekle tehdit ediliyor. Üretmek artık zor bir iş. Küresel, sadece kredi verir ve bunun faiziyle geçinir. Siz de tüketirseniz sistemin içerisinde yer alırsınız"
dedi.
Sistemin kitleleri kimliksizleştirmek istediğini belirten Ökten,
"Kimliksiz olmak ne demek? Kitlenin kendine özgün, yapmak istediği ya da yapmak istemediği eylemler vardır. Kimlik, bu eylemler sonucu ortaya çıkar. Küreselciler, 'bireyin olmazsa olmazları olmasın, biz bunu belirleyelim' diyor. Var olan kimlikler, yerel kimlikler ile küreselcilerin dayattıkları çelişiyor."
ifadelerini kullandı.
Ökten'e T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından takdim edilen plaket.

Katılımcılara aşure ikram edildi

Aşure ikramı ve müzik dinletisiyle sohbet sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşiye ilişkin paylaşım yapan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır,
"Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte aşurelerimizi hazırladık, Muharrem ayının bereketini paylaştık. Prof. Dr. Sadettin Ökten hocamız konuşmasında eylemlerimizin değerlerimizin bir yansıması olduğunu dile getirdi. Bu güzel sohbete müziği hikmetle buluşturan Tanburi Özer Özel ve Kemençevi Aslıhan Özel nağmeleriyle eşlik etti. Teşrifleriyle bizi onurlandıran Selçuk Ağabeyimiz başta olmak üzere programa katılan, katkı sunan, emek veren herkese kalpten teşekkür ederim."
ifadelerini kullandı.

Söyleşinin yayınını izlemek için;

Prof. Dr. Sadettin Ökten kimdir?

Prof. Dr. Sadettin Ökten, 1942 yılında İstanbul’da doğmuş, şehircilik, kültür ve medeniyet düşüncesi alanlarında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden biridir. Babası, İmam-Hatip Okulları’nın kurucularından Mahmut Celalettin Ökten; ablası ise Türkiye’nin ilk kadın doktorlarından biri olan Ayşe Hümeyra Ökten’dir.

Eğitimine Fatih’te başlayan Ökten, lise öğrenimini Vefa Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Yüksek İnşaat Mühendisliği okudu. Mezuniyetinin ardından İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı. Akademik kariyeri boyunca ABD ve Belçika’da çeşitli araştırmalar yaptı, doktorasını tamamladıktan sonra doçent ve ardından profesör unvanlarını aldı. Uzun yıllar akademisyenlik yapan Ökten, özellikle yapı teknolojisi, şehir estetiği, kent kültürü ve medeniyet düşüncesi üzerine çalışmalar yürüttü.

Emekliye ayrıldıktan sonra da üniversitelerde dersler vermeye devam eden Ökten, akademik kariyerinin yanı sıra kültürel ve entelektüel çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Medeniyet, gelenek, şehir ve modernite üzerine yazdığı kitaplarla geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Öne çıkan eserleri arasında “Fincanımda Cola Var!”, “İçimde AVM Var!”, “Gelenek, Sanat ve Medeniyet” ve “Yahya Kemal’in İstanbul’u” gibi kitaplar yer alır.

Ökten, çağdaş dünyada geleneksel değerleri koruma çabasıyla öne çıkmaktadır. 2020 yılında Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştür.

Şehir, kültür ve medeniyet üzerine yaptığı yorumlar, entelektüel çevrelerde büyük ilgi görmektedir.



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