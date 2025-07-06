Prof. Dr. Sadettin Ökten T3 Vakfı etkinliğinde anlattı: Küreselleşme çağında kimlik nasıl korunacak?

"Satın alım yapmazsanız dışlanıyorsunuz. Sonuç olarak kitlelerde sürekli ve ölçüsüz bir talep meydana geliyor. Dünyada ve ülkemizde yaşanan budur. İktidar, küreselin istediğini yapıp kredi almazsa, küreselciler tarafından devrilmekle tehdit ediliyor. Üretmek artık zor bir iş. Küresel, sadece kredi verir ve bunun faiziyle geçinir. Siz de tüketirseniz sistemin içerisinde yer alırsınız"