T3 Vakfı Başkanı Hıdır duyurdu: TEKNOFEST için farklı ülkeler harekete geçti

“Çünkü bu çok büyük bir organizasyon. Bizim İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de çok fazla paylaşımız var. Bu işin 120’den fazla paydaşı var. Üniversiteler, ülkemizin önde gelen teknoloji geliştiren firmaları, medya paydaşlarımız, bakanlıklarımız bu işin bir parçası. TEKNOFEST bunun bir çatı organizasyonu, bir platform, bu işi sahiplenecek ana bir kurum. Biz nasıl burada T3 Vakfı olarak TEKNOFEST’in öncülüğünü yapıyorsak, bu kadar paydaşlarla birlikte güzel bir atmosferde bir organizasyon, koordinasyon süreci yürütüyorsak benzer bir yapının da yurt dışında festivali gerçekleştirecek kurumlarca oluşturulması gerekiyor. Bu bizim için biraz daha kritik bir nokta. Bu çerçeve oluşturulduktan sonra bizler tabii ki orada seve seve festivalimizi gerçekleştiriyor olacağız.”