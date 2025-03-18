Sağlık Bakanlığı'ndan 2 milyon 780 bin 50 evde sağlık hizmeti gereksinimli hastaya hizmet

"Tanısı konmuş hastalıklar sebebiyle cihaza, yatağa veya eve bağımlı olan, yaşlılığından dolayı sağlık hizmetine ulaşımda zorluk yaşayan, yaşadığı mekânda sağlık hizmeti almak isteyen 80 yaş ve üzeri tüm hastalar, sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş kronik rahatsızlığı bulunan yaşam aktiviteleri skoru yönünden tam bağımlı veya ileri derece bağımlı olarak nitelendirilen 65 yaş üstü hastalar, hastalığı sebebiyle cihaza veya eve bağımlı hastalar, palyatif bakım hizmeti almış ve tıbbi bakımının evde yapılması uygun görülen hastalar, hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından evde sağlık hizmeti sunulması uygun görülen ve tedavi planı yapılan sürekli tıbbi bakım hizmeti alması uygun görülen hastalar ve sağlık tesisinden taburculuk sonrası otuz güne kadar (gerektiğinde hekim tarafından otuz güne kadar sürelerle uzatılabilen) tıbbi bakıma ihtiyacı olan ve hastaneden taburcu olurken hekimi tarafından süreli tıbbi bakım hizmeti alması gereken bireyler evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirmektedir. Belirtilen durumlara ek olarak diyabet, kalp yetmezliği, inme, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), alzheimer/demans, nörodejeneratif hastalıklar, terminal dönem kanser, multimorbiditeye sahip kronik hastalar, kalça/diz/omuz fraktürü sonrası tedavi ve takip yapılan hastalar ve amputasyon sebebiyle tıbbi bakım alması gereken hastalar öncelikli olarak evde sağlık hizmeti kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır"