Sağlık Bakanlığı atama kurasının detayları netleşti: Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin detayları duyurdu. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar, noter huzurunda, bilgisayar ortamında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Adayların başvuru formunu doldurarak tercihlerini kesinleştirmesi gerekiyor. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak. Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Özellikle eczacı ve diş tabibi kadrolarında, adayların önceki kura dönemlerinden elde ettiği puanlar da dikkate alınacak.

ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Yapılan duyuruda; "122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına ait ilan metni ve kuraya alınan hekimlerin isim listeleri 2 Nisan 2025 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek olup, eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacakların 2 Nisan 2025 tarihinden 4 Nisan 2025 tarihi saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden mazeret başvurusunda bulunmaları gerekmektedir." denildi.