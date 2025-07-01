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Sahih hadis dersleri tamamlandı

Sahih hadis dersleri tamamlandı

04:001/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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İstanbul’da düzenlenen “Sahih-i Buhari Hadis Okumaları” tamamlandı. 13 gün süren programa katılan bin 500 kişiye icazet belgesi verildi.

İstanbul’da 13 gün süren "Sahih-i Buhari Hadis Okumaları Meclisi" programında, bin 500 katılımcıya belge verildi. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile Siraç Yayınevi öncülüğünde, İsmailağa Cemaati’nin merhum lideri Mahmud Ustaosmanoğlu hatırasına düzenlenen ve 17 Haziran’da başlayan program Yavuz Sultan Selim Camii’nde gerçekleştirilen icazet merasimiyle tamamlandı.

ÇOK SAYIDA ALİM KATILDI

Program boyunca Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda din adamı ve akademisyen, sünnetin korunması, hadis ilminin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması üzerine görüşlerini paylaştı. Sahih-i Buhari'nin Kur’ân-ı Kerim'den sonra İslâm’ın en önemli ikinci kaynağı olan hadislerden derlenen en muteber eser olduğuna dikkati çekilen konuşmalarda hadisleri okumakla birlikte uygulamanın da önemine vurgu yapıldı. Program dün Sahih-i Buhari’nin son sayfasının Suriyeli alim Muhammed Mucir el-Hatib tarafından okunmasıyla sona erdi. Ardından bin 500 katılımcıya belge takdim edildi.

İCAZETİ MUHADDİSLER VERDİ

Katılımcılara icazet veren komitede Hindistan’dan Latifurrahman el-Behraici, Pakistan’dan Muhammed İdris es-Sindi, Suriye’den Muhammed Naim Araksusi, Türkiye’den Dursun Ali Yılmaz, Cezayir’den Muhammed el-Emin Buselce ve Irak’tan Casim Muhammed Aziz Kerküki gibi muhaddisler yer aldı.



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