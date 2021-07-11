Hayat Şarkıcı Demet Sağıroğlundan tepki çeken başörtüsü paylaşımı Okumak isteyen Arabistana gidip okurdu
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Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan tepki çeken 'başörtüsü' paylaşımı: Okumak isteyen Arabistan'a gidip okurdu

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, bir dönem uygulanan 'başörtüsü yasağına' arka çıktı. Yasaklar döneminde okuma hakkının engellendiğini ifade eden bir kadın vatandaşa yanıt veren Sağıroğlu, "Okumak isteyen insan Arabistan’a da gidip okurdu. Çok da sponsorunuz olurdu." ifadelerini kullandı ve gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

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Şarkıcı Demet Sağıroğlundan tepki çeken başörtüsü paylaşımı: Okumak isteyen Arabistana gidip okurdu
Şarkıcı Demet Sağıroğlu

Şarkıcı Demet Sağıroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e ait "Kadınlar geçmiş dönemde üniversiteye gidemiyordu, meslek sahibi olamıyordu" ifadelerinin yer aldığı videoyu alıntılayarak paylaşım yaptı.

Sağıroğlu paylaşımında, Zengin'i "yalan söylemekle" itham ederek, "'Bize kadar kadın okuyamazdı' diyen bir kadına hemen ailemin eski kuşağından örnek vereyim. Halam T.C.'nin ilk avukatlarındandır. Teyzelerim ve annem de mühendis, avukat ve öğretmendir. Tüm kadınlarımız okumuş, okumaya devam etmektedir!" dedi.

"Okumak isteyen Arabistan'a giderdi"

Söz konusu paylaşıma yanıt veren bir kadın vatandaş, "Demet hanım Özlem hanımefendi sizin gibi başı açık olan hanımlardan bahsetmiyor. Bizim gibi başörtüsü kullanan hanımlardan bahsediyor. Bizlere okuma hakkı daha yeni verildi de!" ifadelerini kullandı.

Sağıroğlu, vatandaşa verdiği yanıtta ise başörtü yasağına arka çıkarak, "Başkanın çocukları gibi yurtdışına gidememişsiniz, üzüldüm. Okumak isteyen insan Arabistan'a da gidip okurdu. Çok da sponsorunuz olurdu. Başörtüsü dayatması yanlıştı. Ama anladığım kadarıyla o günler, bugünkü baş örtüsü adı altındaki Arap seviciliğinin önlemini almak için önlemdi" dedi.

"Neden başka ülkede okumak zorunda bırakılıyorum?" sorusunun ardından paylaşımını sildi

Tepki çeken açıklamalara bir kez daha yanıt veren Nilüfer Dilruba Yılmaz isimli vatandaş, "Şarkılarınızla büyüyen biriyim, bu cevabınız şarkılarınız kadar iyi değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak neden başka bir ülkede okumak zorunda bırakılıyorum mantıklı bir izah?" diye sordu.

Sağıroğlu gelen tepkilerin ardından söz konusu paylaşımını sildi.

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