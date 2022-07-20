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Sürü halinde görüntülendiler

Erzincan’da son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle hayvancılık yapan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını Karasu Nehri’nde serinletiyor.

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Haber Merkezi İHA
Sürü halinde görüntülendiler
Sürü halinde görüntülendiler

Erzincan’da vatandaşların geçim kaynağı olan mandalar, aşırı sıcakların hakim olduğu kentte günün 2-3 saatini nehrin kıyısında serinleyerek geçiriyor. Üzümlü ilçesinde bulunan mandalar, Karasu Nehri’ne sokularak serinletiliyor.

Besicilik yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Yakup Sevil, “Mandalarımız öğle 12.00 gibi suya giriyor, aşağı yukarı iki saat suda kalıyor. Daha sonra hayvanları otlatıp ahıra götürüyoruz. Havalar sıcak olduğu için hayvanlar bunalıyor, su olmazsa dayanamıyorlar. Onun için bol bol suyla bunları yıkayıp, dinlendirip ahırlara yerleştiriyoruz.” dedi.

Burası Afrika değil Türkiye
FOTOĞRAF 19
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Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Karakütük, Umurca, Sarıbahçe ve Azıklı köylerinde mandacılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, hava sıcaklığının artışıyla hayvanlardan süt verimi alabilmek için onları günde 2 defa Karasu Nehri’ne sokarak serinletmeye çalışıyor.
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Öğle saatlerinde suya giren mandalar, yaklaşık 3 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlatılmaya götürülüyor.
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Afrika’yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntüler oluşturuyor.
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Mandaların su içerisinde serinlemeye çalıştığı anlar, havadan görüntülendi.
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“Bölgedeki civar köylerin yüzde 85’i manda besliyor”<br>Karakütük köyünde hayvancılık yapan vatandaşlardan Erkan Kılıçaslan, geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağladıklarını söyledi.
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Yaz mevsiminde havanın çok sıcak olması nedeniyle mandaların güneşe karşı dayanıksız olduğunu belirten Kılıçaslan, “Günde 2 defa hayvanları suya sokuyoruz. Bu hem hastalık için hem de süt veriminin daha çok olması için iyi oluyor. Hayvanlarımız üzerlerindeki tüm pislikleri attıkları için kolay kolay hastalanmıyorlar. Bölgedeki civar köylerin yüzde 85’i manda besliyor” dedi.
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“Manda sütü daha sağlıklı olduğu için tercih ediliyor”<br>Manda sütünün daha fazla protein içerdiği için tercih edildiğini kaydeden Kılıçaslan, “Sabah ve akşam 2 defa suya giriyorlar. Ortalama her getirdiğimizde 3-4 saat suda kalıyorlar. Suyu çok seviyorlar. Hayvanları bıraksak sabaha kadar suyun içerisinde kalırlar. Otlatmak için zorla çıkarıyoruz. Manda yoğurdu bu bölgede en çok tercih edilen besin kaynağıdır. Manda yoğurdunun 1 kilogramı, inek yoğurdunun 3 kilogramına bedeldir” diye konuştu.
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İşte mandaların su keyfinden ilginç manzaralar...
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Burası Afrika değil Türkiye
Muş'ta hava sıcaklığının bunaltıcı seviyelere çıkmasıyla mandaların Karasu Nehri'ne girerek serinlemesi, Afrika'nın Serengeti bölgesini andırıyor. Afrika'yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntüler oluşturuyor.
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