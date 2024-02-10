Süt ve süt ürünlerinde değişikliğe gidildi: Artık 500 gramdan fazlası yasak!

10 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yapılan bildiride, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde değişikliğe gidildiği kaydedildi. Bu değişiklik ile taklit ve tağşişi engellenmek, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük ambalajlarda piyasaya arz edilmesi yasaklandı.