Damaklardaki lezzet: Tahin soslu ıslak kek

Islak keklerin en iddialısıyla karşınızdayız. Bu lezzete tahin de eşlik edecek. Şimdiden afiyet olsun...

Tahin soslu ıslak kek.

Tahin soslu ıslak kek tarifi için malzemeler

3 Adet Yumurta

1 Su Bardağı Toz Şeker

1 Su Bardağı Süt

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1/2 (Yarım) Su Bardağı Zeytinyağı

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Toz Kakao

1 Paket Kabartma Tozu

1 Tatlı Kaşığı Vanilya

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Un

Sos Malzemeleri

1 Su Bardağı Süt

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1 Su Bardağı Su

1 Çorba Kaşığı Tepeleme Toz Kakao

1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker

2 Çorba Kaşığı Sıvı Yağ

80 Gram Çikolata

Tahinli Sos İçin

1 Su Bardağı Tahin

Tahin soslu ıslak kek.

Tahin soslu ıslak kek yapılışı

Yumurta ve şekeri çırpın. Sütü ve sıvı yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Kakao, kabartma tozu, un ve vanilyayı ekleyin, çırpın. Yağlanmış 26 cm’lik fırın tepsisine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Sos için süt, su, kakao, şeker ve sıvı yağı ocağa alıp karıştırın. Şeker ve kakao süt içinde eriyinceye kadar karıştırmaya devam edin. Çikolatayı ekleyin. Ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Sostan 1/4 su bardağı ayırın. Dilimlerin üzerine şiş yardımıyla delikler açın. Kek sıcak sos ılıkken sosu ilave edin. Kekinizi dinlendirin. Ayırdığınız sosu ve tahini karıştırın. Servis ederken üzerine dilediğiniz kadar ilave edebilirsiniz.

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Tahin soslu ıslak kek.

Tahin soslu ıslak kek kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

20 dakikada hazırlanan tahin soslu ıslak kek 60 dakikada pişer.

Tahin soslu ıslak kekin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan tahin soslu ıslak kekin kalorisi 338,8.

Tahin soslu ıslak yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Tahin soslu ıslak kek için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 27 lira.

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