​Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Sosyal bilimler alanında yeri doldurulamayacak isimlerden olan ve bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi göre Mehmet Genç, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kalın, ''Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandı.

Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/zY9JaWG8cf REKLAM March 18, 2021

Bilim camiası ve siyaset dünyasından pek çok isim, Mehmet Genç hoca için taziye mesajı yayınladı.

O mesajlardan bazıları şöyle:

“Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.”

Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi.

Mekanı cennet olsun.

Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı.

Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi.

Hocama Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 18, 2021

Mehmet Genç Hocamızı biraz önce kaybettik. Allah rahmet eylesin. Cenaze töreni ile alakalı bilgileri daha sonra paylaşacağız. Başımız sağolsun... pic.twitter.com/D9H6jVmCjR — Erol Özvar (@erolozvar) March 18, 2021

Osmanlı iktisadı alanında önemli tespitleri bulunan iktisat tarihçisi, titiz ilim adamı, aynı zamanda edep ve nezaket timsali bir beyefendi olan Mehmet Genç hocamız vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, taksiratını affeylesin, mekanı cennet olsun. Sevenlerinin başı sağolsun. REKLAM March 18, 2021

Öğrencisi olmakla gurur duyduğum muhterem hocam Mehmet Genç’in vefatı hepimizi derinden üzdü. İlmi birikimi, çalışma azmi, engin ufku ve açık sözlülüğü ile derin izler bıraktı. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/IUqzdXrWKD — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) March 18, 2021

İlim yolunun parlak yıldızlarından, değerli tarihçi ve mütefekkir Mehmet Genç Hocamız ebedi aleme göç etti. Cenab-ı Hakk gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun. pic.twitter.com/kjjf5eigvY — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 18, 2021

MEHMET GENÇ KİMDİR?

Tarihçi Mehmet Genç, 4 Mayıs 1934 yılında Artvin, Arhavi'de dünyaya gelmiştir. Osmanlı İktisat Tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile tanınmaktadır.

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1956 yılında başladığı doktorasını 1996 yılında tamamlayan Mehmet Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünü 1958 yılında bitirmiştir.

Ankara Valiliği'nde Maiyet Memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında Kaymakam Vekilliği yapmış, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışmıştır.

Aynı Enstitü'de 1965-1982 yılları arası "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalışan Mehmet Genç, 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşiv'inde çalışmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri olmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Genç, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca yayımlanmış çok sayıda makale yazmıştır. 2000 yılında, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle "Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi" adlı kitabında yayımlanmıştır. Yazar bu kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür.

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2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmenliği kapsamında, Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüllendirilen Mehmet Genç, American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu Üyesidir.