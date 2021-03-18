Hayat Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti
KÜLTÜR SANAT

​Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet, ekonomi ve sosyal hayat alanlarında kıymetli çalışmalara imza atan Mehmet Genç, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 87 yaşında vefat etti. Ömrünü Osmanlı ile ilgili arşiv belgeleri arasında geçiren Genç, uzun yıllar yaptığı bu araştırmaları 'Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi' adlı kitabıyla taçlandırmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Genç
Mehmet Genç

Sosyal bilimler alanında yeri doldurulamayacak isimlerden olan ve bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi göre Mehmet Genç, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kalın, ''Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandı.

Bilim camiası ve siyaset dünyasından pek çok isim, Mehmet Genç hoca için taziye mesajı yayınladı.

O mesajlardan bazıları şöyle:

MEHMET GENÇ KİMDİR?

Tarihçi Mehmet Genç, 4 Mayıs 1934 yılında Artvin, Arhavi'de dünyaya gelmiştir. Osmanlı İktisat Tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile tanınmaktadır.

1956 yılında başladığı doktorasını 1996 yılında tamamlayan Mehmet Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünü 1958 yılında bitirmiştir.

Ankara Valiliği'nde Maiyet Memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında Kaymakam Vekilliği yapmış, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışmıştır.

Aynı Enstitü'de 1965-1982 yılları arası "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalışan Mehmet Genç, 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşiv'inde çalışmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri olmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Genç, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca yayımlanmış çok sayıda makale yazmıştır. 2000 yılında, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle "Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi" adlı kitabında yayımlanmıştır. Yazar bu kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmenliği kapsamında, Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüllendirilen Mehmet Genç, American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu Üyesidir.

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