Türk halkının yüzde 64,3’ü Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden başlamasını istiyor

Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerine yönelik operasyonlar son aylarda Türkiye’nin gündeminde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran ve Soçi’de İran ve Rusya ile yaptığı toplantılar, Suriye yönetimi ile muhtemel bir yakınlaşmanın sinyallerini vermiş oldu.

Bu durumun toplumsal düzeyde nasıl algılanacağına yönelik Areda Survey’in düzenlediği araştırmada toplumun üçte ikisi Türkiye-Suriye arasında muhtemel yakınlaşma ve ilişkilerin yeniden başlamasına olumlu baktığı sonucu yer aldı.

Araştırmada katılımcıların yüzde 64,3’ü Suriye yönetimi ile muhtemel bir yakınlaşmaya olumlu, yüzde 35,7’sinin ise olumsuz baktığı görüldü.

Suriye’nin kuzeyine muhtemel bir operasyona Türk halkının yüzde 57,9’u destek veriyor

Areda Survey tarafından Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik düzenlenen araştırmada yer verilen bir diğer soru ise Suriye’nin kuzeyine Türkiye’nin bir operasyon yapmasının Türk halkı tarafından nasıl karşılanacağına yönelik oldu.

REKLAM

Araştırmaya katılanların yüzde 57,9’unun operasyona destek vereceği, yüzde 42,1’inin operasyona karşı tutum sergileyeceği tespit edildi.