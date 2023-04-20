Türk taşları Roma’da sergileniyor

Roma’nın yedi tepesinden en büyüğü olan Kapitolin Tepesi, dünyanın ilk halka açık müzesi olan Kapitolin Müzesi’ne ev sahipliği yapıyor. Müze hem mimarı hem içerisinde bulundurduğu eserler hem de tarihi açısından büyük önem taşıyor. Tepeyle aynı ismi taşıyan müzenin üç binasından ikisi İtalyan heykeltıraş, ressam ve mimar Michelangelo’nun eseri.

İtalya gezim sırasında uğradığım bu arkeoloji müzesi 1471 yılında Papa Sixtus IV tarafından kuruldu. 16. yüzyılın başında ise halkın kullanımına açıldı. Yoğun olarak resim ve heykellerin yer aldığı yapı, Roma tarihine eserlerle ışık tutuyor. Dünyanın en eski kamusal resim koleksiyonuna sahip olan bu müzeyi neden anlatıyorum? Çünkü müze, dokuz yıl boyunca arasında Türk taşlarının da bulunduğu “Kadim Renkler Kapitolin Müzesi’nde Santarelli Mermerleri” sergisine ev sahipliği yapıyor.

TAŞ GÜCÜN SİMGESİ

Roma Kültürü Kapitolin Kültürel Miras Müfettişliği ve Dino ve Ernesta adına kurulan Santarelli Vakfı tarafından desteklenen sergi, müzenin ikinci katındaki Clementino Caffarelli binasının iki odasında ziyaretçileri ağırlıyor. Küratörlüğünü Vittoria Bonifati, bilimsel küratörlüğünü ise Andrea G. De Marchi’nin üstlendiği sergi Kapitolin koleksiyonundan imparatorluk çağına ait yaklaşık 700 çok renkli mermerden oluşan değerli bir seçkiden oluşuyor. Bu seçki bünyesinde heykeller, renkli mermerler, mimari parçalar, taş resimler ve gliptikleri barındırıyor. Vakfın müzeye on yıllığına ücretsiz olarak verdiği koleksiyon, Roma tarihini sanatsal bir perspektiften gözlemleme fırsatı sunarken, ithal edilen bu taşlar imparatorluğun sosyo kültürel, politik ve ekonomik gücünü ve dönemin mimarisini belirleyici bir şekilde karakterize ediyor.

SEKİZ FARKLI MERMERDEN DİONYSOS BAŞI