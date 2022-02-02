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KÜLTÜR SANAT

Yahya Kemal Beyatlı'nın Ermeni şiirine yorumu: Yaşanmışlıklar ortak

Yayın hayatına ara vereceğini duyuran Dergah dergisi, son sayısında önemli dosyalara yer verdi. Bunlardan birisi Yazar Tahsin Yıldırım’ın kaleme aldığı, Yahya Kemal Beyatlı’nın doktoru Vart Şigaher’in hatıratı. Şigaher, Beyatlı'nın Ermeni şiiri hakkında “Örnekleri okudum, bir kez daha fark ettim ki iki ırkın edebi yaşanmışlıkları ortak mahiyet ve paydada birleşiyor” dediğini aktarıyor.

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Sevda Dursun Yeni Şafak
​Yahya Kemal Beyatlının Ermeni şiirine yorumu: Yaşanmışlıklar ortak
Yahya Kemal Beyatlı

Yayın hayatına ara vereceğini duyuran Dergah dergisi, son sayısında önemli dosyalara yer verdi. Bunlardan biri geçen yıl vefat eden Mehmet Genç Hoca’nın ölümünden sonra yayınlanmasını istediği Nasyonal Sosyalizm yazısı.

Diğeri ise Yazar Tahsin Yıldırım’ın kaleme aldığı, Yahya Kemal Beyatlı’nın doktoru Vart Şigaher’in hatıratı. 16 Temmuz 2020’de vefat eden Türkiye Ermenilerinin önemli şairlerinden Şigaher, Yahya Kemal’in son günlerinde onu tedavi etmesi vesilesiyle aralarında doğan muhabbeti anlatır.

Ermeni şiirleri istedi

Sağlığı elverdiği zamanlarda edebiyattan konuştuklarını söyleyen Şigaher, kendisinden Ermeni edebiyatına ait şiirler istediğini ve özenle seçerek temsil edebilecek kalitede eserlerin tercüme edilmiş halini bir defterle Yahya Kemal Beyatlı’ya teslim ettiğini belirtir.

O defter hakkında Beyatlı’nın, “Örnekleri okudum, bir kez daha fark ettim ki iki ırkın edebi yaşanmışlıkları ortak mahiyet ve paydada birleşiyor” dediğini aktaran Şigaher, bunun için Ermeni edebiyatına dair bir konferans tertiplenebileceğini, uygun bir fırsatta da Türk şiiri hakkında bir konferans vermek arzusunu belirtir.

Şigaher, “Derneklerimizden birini tahsis ettim ve özel bir tarih belirledim. Fakat bu onurlu buluşmayı gerçekleştiremedi. 1958’de sona eren yaşamı buna müsaade etmedi” der.

Tanpınar’ın şiirleri elden ele dolaşırmış

Bu hatırayı nakleden Tahsin Yıldırım, Türk edebiyatçılarla Ermeni edebiyatçıların birbirine bakışını anlatan bir kitap hazırlığı içerisinde olduğunu açıkladı. Yaşanmışlıkları kayda geçirerek hazırladığı kitapta Tanpınar’la ilgili bölüm de yer alacak. Tanpınar’ın doktorunun yanında çalışan hanımın Katolik Patrik’in annesi olduğunu aktaran Yıldırım, “Patrik bana, İtalyan Lisesinde okurken, bir öğretmeni vasıtasıyla Tanpınar’ın basılmayan şiirlerini elden ele dolaştırarak okuduklarını, Tarık Temeli orada görüp konuştuklarını anlattı. O notları tekrar kontrol edip bir şekilde gün yüzüne çıkaracağım” dedi.

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