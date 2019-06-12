Hayat Yıkılan yerlerin hatırası kalsın
KÜLTÜR SANAT

Yıkılan yerlerin hatırası kalsın

Savaşın izlerini tablolarına yansıtan Iraklı sanatçı Amed Shareef’in “Harabe” sergisi açıldı. Kerkük’teki yıkıma üzüldüğünü belirten Shareef, “Yıkılan yerlerin bir hatırası kalsın. İnsanlar unutmasın istiyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Iraklı sanatçı Amed Shareef
Iraklı sanatçı Amed Shareef

Amerikan işgalinin izlerini hâlâ canlı olarak taşıyan Irak’tan ülkemize gelen ressam Amed Shareef’in “Harabe” adlı sergisi Bağımsız Sanat Vakfı’nda kapılarını açtı.

Serginin isminin bile çok şey anlattığını belirten Iraklı sanatçı, “Kerkük’te yıkılan yerler için çok üzülüyorum. Geride kalanları estetik bir şekilde tabloya aktarmak için resim yapıyorum. Yıkılan yerlerin bir hatırası kalsın. İnsanlar unutmasın istiyorum” dedi. Shareef, Türkiye’de daha önce Kudüs konulu bir sergi de açmıştı.

SAVAŞIN TAHRİBATI HER ALANDA

Serginin küratörü Hülya Yazıcı, Shareef’in kullandığı renk ve imgelerle kendi coğrafyasını yansıttığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

  • “Sanatçılar kendi ülkelerinde yaşanan sorunları içselleştiren, bunu dert edinen insanlar. Dolayısıyla bir çözüm üretemedikleri için sanat yoluyla bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Amed’in resimleri bu coğrafyadaki yıkımı, insanların hayatına etki eden yarım kalmışlığı, insanların hayatlarındaki ve coğrafyalardaki kültürel tahribatları konu alıyor. Yaşanan zamanın şahitliğini yapmaya çalışıyor.”

Iraklı sanatçının eserlerindeki hayvan figürlerinin önemini ise “Hayvanlar mekanla çok sıkı bir ilişki kurar, bir mekanda değişiklik olduğu zaman eskiyi arar. Savaş, insanları nasıl etkiliyorsa onları da çok etkiliyor. Bütün canlıları etkileyen korkunç bir şey savaş. Tabii ki bu coğrafyanın sanatçıları da en çok bunun üzerinde çalışıyor” sözleriyle açıkladı. Amed Shareef’in 24 eserinden oluşan sergi, 30 Haziran’a kadar görülebilecek.

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