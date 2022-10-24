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Hazine Bakanlığı iç denetçi sınavı ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 70 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 24 Aralık'ta Ankara'da sınav yapacak. Açıklanan sonuçlar da ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak. İç denetçi sınavı için detaylar merak kazandı. İç denetçi sınavı ne zaman yapılacak? İç denetçi sınavı nasıl, kaç soru sorulacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İç denetçi sınavı ne zaman? Hazine Bakanlığı iç denetçi sınav başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
İç denetçi sınavı 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 70 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla sınav yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Resmi Gazete'de yer alan duyurusuna göre, "İç Denetçi Sertifika Eğitimi"ne katılmak üzere 35 genel katılımcı, 35 bilgi teknolojileri kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayı belirlenecek.

HAZİNE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hazine Bakanlığı iç denetçi sınavı 24 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

İÇ DENETÇİ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 7-15 Kasım döneminde İç Denetim Koordinasyon Kurulunun "Kazakistan Caddesi No:112 Kat:4 Emek/Ankara" adresine şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.

İŞLEMLER ÖSYM SAYFASINDAN HALLEDİLECEK

Kurul, başvuru koşullarını taşıyan adayları ÖSYM'ye bildirecek. Sınav başvuru belgeleri ve sınava ilişkin detaylı açıklamalara "https://www.hmb.gov.tr/ icdenetim-koordinasyon-kurulu" internet adresinde yayımlanacak Sınav Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM'ye bildirilen adaylar, başvurularını 21-24 Kasım'da bir başvuru merkezinden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapıp, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

HAZİNE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.

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