"İki gün pencereleri açmayın" uyarısı geldi: Toz taşınımı Türkiye'ye kadar geliyor! Bakteri ve mantar tehlikesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında parçalı bulutlu hava etkili olurken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden eseceği, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise fırtına (40-60 km/saat) şeklinde etkili olacağı belirtildi.

UZMANLAR TOZ TAŞINIMINA KARŞI UYARDI

Özellikle Suriye'den yurdumuza gelecek olan toz taşınımıyla iglili olarak vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ciddi şekilde uyarıldı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde ve uyarılarda bulundu.

Şen canlı yayında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Baharla birlikte, havalar ısınıyor. Yağış yok, bahar havasına giriyoruz. Bununla birlikte toz havasına da giriyoruz. Nereden geliyor, iki yolu var. Birisi Kuzey Afrika üzerinden gelen toz, diğeri Suriye ve Irak'tan yüzeyden kalkan tozlar var.

"İLK DEFA SURİYE VE IRAK'TAN YÜZEY TOZU OLARAK GELİYOR"

Bu iki tozda bahar aylarında kendini gösterir, Türkiye üzerinde etkisini gösterir. İlk defa Suriye ve Irak'tan yüzey tozu olarak geliyor. Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı'ya kadar olan bölgede etkili olacak.

"MANTAR VE BAKTERİ TAŞIYABİLİR"

Hassas bir konsantrasyonda gelecek. Çok solunum yolu hastalığı olanlarda problem yaratabilir. Yarın biraz daha fazla olacak toz. Bu tozun bir özelliği yüzeyden geldiği için içerisinde mantar ve bakteri taşıyabilir.

"MASKE TAKMADAN DIŞARI ÇIKILMASIN"

Mantar ve bakteri taşıdığı zaman teneffüs ettiğimizde ciğerlerimizde veya bronşlarımızda bir takım problemler yaratabilir. Çok yoğun olduğu zamanlarda maske takmadan dışarı çıkılmasın.

3 İL İÇİN UYARI: KONYA, MERSİN, NİĞDE: "İKİ ÜÇ GÜN PENCERELERİ AÇMAYALIM"