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Kurbanlık fiyatları: 2022 il il büyükbaş, küçükbaş kurban hisse fiyatları

Kurban Bayramı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Kurban Bayramı 2022 yılında da coşku ile bekleniyor. Müslümanlar yılın ikinci dini bayramını yaşayacaklar. 9 Temmuz'd başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurban hisse fiyatları belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve diğer tüm illere göre 2022 kurban hisse fiyatlarını sizler için derledik. İşte 2022 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İl il kurban bayramı fiyatları: 2022 büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne kadar, kaç lira?
İl il kurban fiyatları 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılına ait yurt içi ve yurtdışı hisse bedelini belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurbanlık fiyatları illere ve kurbanlıkların kilosuna göre değişiklik gösterebiliyor. Küçükbaş kurbanlıkların 3-4 bin lira civarında satılması bekleniyor. Büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının ise 70 bine kadar çıkması bekleniyor.

2022 İL İL KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Kurban Bayramı sabahı kesilecek olan kurbanlar için fiyatlar şekillendi. Kurban fiyatları 2022 fiyatları şu şekilde:

KURBAN FİYATLARI 2022 İSTANBUL

Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL

Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 ANKARA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 KOCAELİ

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 ANTALYA

Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 GAZİANTEP

Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 ADANA

Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 BURSA

Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 İZMİR

Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL

Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 KONYA

Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 ŞANLIURFA

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş: 32.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 DİYARBAKIR

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL

Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL

KURBAN FİYATLARI 2022 MERSİN

Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL

Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL

2022 KIZILAY KURBAN HİSSE BEDELİ

Türk Kızılay, 2022 kurban hisse bedelini 2.475 TL olarak açıkladı.

Kızılay düzenlemiş olduğu kurban kampanyası sayesinde bu yılda da ihtiyaç sahipleri ile aranızda köprü olacak; kurban bağışlarınızı milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırarak sofraları bereketlendirecek. Vekaletlerinizi Türk Kızılay'a vererek, kurbanınızı yurt içinde yardıma muhtaç kişilerle paylaşabilirsiniz.

KIZILAY KURBAN VEKÂLETİ NASIL VERİLECEK?

Kızılay’ın internet sayfası üzerinden,

Kızılay Mobil Bağış Uygulaması üzerinden,

Tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla,

7/24 Fast Sistemi ile EFT/Havale yoluyla,

Yurt içinde 168 / Yurt dışında 0090 216 168 11 22 numaralarından Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla,

Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Kızılay Posta Çeki hesabı ile,

Ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden, Kızılay Genel Merkez Ofisinden kurban vekâletinizi verilebilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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