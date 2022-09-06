1. sınıf ders programı: İlkokul 1. sınıf ders kitapları hangileri?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 12 Eylül’de ders başı yapacak. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamında 5 Eylül Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamındaki okula uyum eğitimleri 3 gün sürecek. Bakanlığın illere gönderdiği yazıya göre, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf okula uyum çalışmalarında oyun ve açık hava etkinliklerine ağırlık verilecek.

Öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Uyum haftasın bitmesiyle birlikte 1. sınıf öğrencileri derslere başlayacak.

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MEB ilkokul 1. sınıfta hangi dersler var?

İlkokul 1. Sınıf dersleri hangileri?

1. sınıf hangi ders var? sorusu da bu sen ilkokula yeni başlayacak olan öğrencilerin velileri tarafından araştırılan konuların başında geliyor. 1. sınıfta Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Müzik, Görsel Sanatlar dersleri var. Peki 1. sınıf dersleri kaç saat? İşte cevabı.

Türkçe 10 saat

Matematik 5 saat

Hayat Bilgisi 4 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Oyun ve Fiziki Etkinlikler 5 saat

Toplam 26 saat zorunlu ders var. 4 saatte Serbest Etkinlikler dersi vardır. Toplam haftalık ders saatleri 30'dur.

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Haftalık ders çizelgesi

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