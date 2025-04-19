İOKBS BURSLULUK SINAVI 2025 GİRİŞ BELGESİ: Bursluluk sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2025 Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyindeki öğrencilerin katılım sağlayacağı sınav için geri sayım devam ederken, sınav giriş yerleri öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.

MEB BURSLULUK SINAVI (İOKBS) GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

MEB Bursluluk sınavı (İOKBS) giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre sınavdan 7 gün önce giriş belgelerinin erişime açılacağı ifade ediliyor. Sınav 27 Nisan Pazar günü yapılacağı için sınav giriş yerlerinin en geç 20 Nisan Pazar günü erişime açılması bekleniyor.

İOKBS (BURSLULUK) SINAVI NE ZAMAN?

MEB İOKBS bursluluk sınavı 27 Nisan saat 10:00'da başlayacak.

SINAV SÜRESİ

Bursluluk (İOKBS) sınavında adaylara 80 soru için 100 dakika süre verilecek. 10:00'da başlayacak olan sınav 11:40'ta sona erecek.

BURSLULUK SINAVI KAPSAMI

Bursluluk sınavı kapsamında 5, 6 ve 7’nci Sınıf öğrencilerine 20 Türkçe, 20 Matematik, 20 Fen Bilimlerii, 20 Sosyal Bilgiler (Sosyal Bilgiler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sorusu yöneltilecek.

9, 10 ve 11’inci Sınıf öğrencileri için Türk Dili ve Edebiyatı (20), Matematik (20), Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) (20), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) (20) soru yöneltilecek.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?