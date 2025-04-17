İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Nisan 2025 ödeme takvimi

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuruda bulunarak, üniversitelerde çalışma fırsatı yakalayan ve aynı zamanda ödeme alan öğrenciler konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Mart ayı maaşlarının nisan ayının kaçında ödeneceği merak ediliyor. Peki İŞKUR Gençlik Programı maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?





Mart Ayı Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?

Edinilen bilgilere göre, İŞKUR Gençlik Programı Mart ayı ödemelerinin Nisan ayının ortasına kadar yapılması bekleniyor. Ancak bu süreçte önemli bir detay bulunuyor. Ödemelerin gerçekleşmesi için öncelikle öğrencilerin katılım belgelerinin üniversiteler tarafından zamanında İŞKUR İl Müdürlüklerine ulaştırılması gerekiyor. Belgelerin İŞKUR'a ulaşmasının ardından gerekli kontroller yapılacak ve maaş ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.





Ödemelerin başlama tarihi, üniversitelerin belge teslim süreçlerine ve İŞKUR'un kontrol işlemlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Öğrencilerin, üniversitelerinden ve İŞKUR'dan yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.





Günlük ve Aylık Ücret Detayları

İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilere ödenen günlük ücret 1.083 TL olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin haftada kaç gün programa katıldığına göre alacakları aylık ücret de değişiklik gösteriyor:





Haftada 1 gün katılım sağlayanlar:

Ayda yaklaşık

4.332 TL

Haftada 2 gün katılım sağlayanlar:

Ayda yaklaşık

8.664 TL

Haftada 3 gün katılım sağlayanlar:

Ayda yaklaşık

12.996 TL