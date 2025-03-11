İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 11 Mart'ta yüzde 77,98 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94,71 ile Elmalı'da, en düşük su miktarı ise yüzde 64,96 ile Alibey Barajı oldu.