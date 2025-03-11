İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 11 Mart 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 77,98 olarak ölçüldü. İstanbul baraj doluluk oranı 24 Şubat'ta yüzde 71,79 olarak ölçülmüştü. İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 11 Mart'ta yüzde 77,98 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 94,71 ile Elmalı'da, en düşük su miktarı ise yüzde 64,96 ile Alibey Barajı oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Ömerli yüzde 87,29
Darlık yüzde 76,03
Elmalı yüzde 94,71
Terkos yüzde 80,07
Alibey yüzde 64,96
Büyükçekmece yüzde 74,37