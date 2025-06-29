İzmir'de son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle güvenlik amaçlı elektrik kesintileri yapılıyor. Zaman zaman yerleşim yerlerine kadar ulaşan orman yangınları sonrasında Gdz Elektrik'ten de duyuru yapıldı. İzmir genelinde 29 Haziran ile 2 Temmuz 2025 tarihleri arasında 21 ilçede belirlenen saatler arasında elektrik kesintileri yapılacağı açıklandı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintileri sorgulama sayfası.
İzmir'de elektrik kesintilerine yönelik araştırmalar devam ediyor. Birçok kişi elektrik kesintilerinin neden kaynaklandığını merak ederken, konuyla ilgili İzmir Gdz Elektrik'ten açıklama paylaşıldı. Dağıtım şirketinin resmi internet adresinde yer alan duyuruya göre, bazı bölgelerdeki elektrik kesintilerinin nedeninin orman yangını ve güvenlik sebebiyle olduğu açıklandı. İzmir'in 21 ilçesinde beklenen elektrik kesintileri ile ilgili detaylar gdzelektrik.com.tr adresinde paylaşıldı. İşte 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de beklenen elektrik kesintileri ve enerjinin verileceği saatler.
İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ BEKLENİYOR
İzmir genelinde 29 Haziran ve 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında çok sayıda planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bu kesintiler;
GDZ ELEKTRİK'TEN DUYURU
Değerli Müşterilerimiz,
Bugün hizmet bölgemizde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, orman yangınları riskine karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, önleyici ve güvenlik amaçlı olarak zorunlu elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Söz konusu uygulama, doğayı ve toplumsal güvenliği korumaya yönelik bir tedbir niteliğindedir.
Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
Planlı Elektrik Kesintileri (29 Haziran – 2 Temmuz 2025)
17:00 – 17:30: Gazi, Atıfbey, Dokuz Eylül, Yeşil
17:30 – 17:45: Gazikent, Sevgi
17:45 – 18:15: Fatih, Sevgi, Gazikent
18:45 – 19:00: Yeşil, Sevgi, Gazikent, Dokuz Eylül, Atıfbey
19:00 – 19:15: Gazikent, Atıfbey, Dokuz Eylül
10:00 – 16:00: Yeni Mahalle, Küçük Çiğli
09:00 – 15:00: Şemikler, Yalı
13:00 – 16:00: Adalet
03:00 – 03:15: Muammer Akar, Poligon, Üçkuyular, Çankaya, Göztepe, Güzelyalı, Mehmet Ali Akman, Çetin Emeç, Eğitim, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp
09:00 – 17:00: Bıçakçı
09:00 – 13:00: Kemalpaşa OSB, Ulucak İstiklal, Ulucak Cumhuriyet, Kuyucak
09:00 – 13:00: Limanreis
13:00 – 16:00: Çamlıçay
11:00 – 14:00: Cumhuriyet
09:30 – 12:00: Germiyan, Ildır, Reisdere
01:00 – 05:00: Yenişakran
10:00 – 13:00: 9 Eylül
09:00 – 15:00: Gaziler, Yaylacık
09:00 – 17:00: Kozbeyli
09:00 – 11:00: Bergama OSB, Yenice, Samanlıkköy, Çağlan, Sağancı, Pınarköy
09:00 – 12:00: Gökçealan, Sultaniye, Cumhuriyet, 14 Mayıs, Havutçulu, Çamlık, Acarlar
09:00 – 14:00: Dere, Bahariye, Yeni, Paşa, Kurtuluş, İpekçiler, Duatepe
10:00 – 16:00: Pancar, Kazım Karabekir, Karakuyu
12:00 – 12:15: Millet, Anadolu, Huzur, Murat, Saygı, Trakya
10:00 – 17:00: İskele, Merkez, Tepeboz, Sarpıncık, Hasseki, Yayla, Salman, Parlak, Küçükbahçe