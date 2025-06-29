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İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama: 29 Haziran-2 Temmuz arasında 21 ilçede elektrik kesintisi

İzmir geneli elektrik kesintisi sorgulama: 29 Haziran-2 Temmuz arasında 21 ilçede elektrik kesintisi

20:5229/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İzmir'de 20 ilçede elektrik kesintisi bekleniyor
İzmir'de 20 ilçede elektrik kesintisi bekleniyor

İzmir'de son günlerde meydana gelen orman yangınları nedeniyle güvenlik amaçlı elektrik kesintileri yapılıyor. Zaman zaman yerleşim yerlerine kadar ulaşan orman yangınları sonrasında Gdz Elektrik'ten de duyuru yapıldı. İzmir genelinde 29 Haziran ile 2 Temmuz 2025 tarihleri arasında 21 ilçede belirlenen saatler arasında elektrik kesintileri yapılacağı açıklandı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintileri sorgulama sayfası.

İzmir'de elektrik kesintilerine yönelik araştırmalar devam ediyor. Birçok kişi elektrik kesintilerinin neden kaynaklandığını merak ederken, konuyla ilgili İzmir Gdz Elektrik'ten açıklama paylaşıldı. Dağıtım şirketinin resmi internet adresinde yer alan duyuruya göre, bazı bölgelerdeki elektrik kesintilerinin nedeninin orman yangını ve güvenlik sebebiyle olduğu açıklandı. İzmir'in 21 ilçesinde beklenen elektrik kesintileri ile ilgili detaylar gdzelektrik.com.tr adresinde paylaşıldı. İşte 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de beklenen elektrik kesintileri ve enerjinin verileceği saatler.


İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ BEKLENİYOR

İzmir genelinde 29 Haziran ve 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında çok sayıda planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bu kesintiler;

GAZİEMİR, ÇİĞLİ, KARŞIYAKA, BAYRAKLI, KARABAĞLAR, ÖDEMİŞ, KEMALPAŞA, NARLIDERE, URLA, KİRAZ, ÇEŞME, ALİAĞA, DİKİLİ, FOÇA, SELÇUK, MENEMEN, TİRE, KARABURUN, KONAK, BUCA, TORBALI
gibi birçok ilçeyi kapsamaktadır.

GDZ ELEKTRİK'TEN DUYURU

Değerli Müşterilerimiz,

Bugün hizmet bölgemizde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, orman yangınları riskine karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde, önleyici ve güvenlik amaçlı olarak zorunlu elektrik kesintisi uygulanmaktadır. Söz konusu uygulama, doğayı ve toplumsal güvenliği korumaya yönelik bir tedbir niteliğindedir.

Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.

Planlı Elektrik Kesintileri (29 Haziran – 2 Temmuz 2025)

* Gaziemir (29.06.2025)

17:00 – 17:30: Gazi, Atıfbey, Dokuz Eylül, Yeşil

17:30 – 17:45: Gazikent, Sevgi

17:45 – 18:15: Fatih, Sevgi, Gazikent

18:45 – 19:00: Yeşil, Sevgi, Gazikent, Dokuz Eylül, Atıfbey

19:00 – 19:15: Gazikent, Atıfbey, Dokuz Eylül

* Çiğli (30.06.2025)

10:00 – 16:00: Yeni Mahalle, Küçük Çiğli

* Karşıyaka (30.06.2025)

09:00 – 15:00: Şemikler, Yalı

* Bayraklı (30.06.2025)

13:00 – 16:00: Adalet

* Karabağlar (30.06.2025)

03:00 – 03:15: Muammer Akar, Poligon, Üçkuyular, Çankaya, Göztepe, Güzelyalı, Mehmet Ali Akman, Çetin Emeç, Eğitim, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, General Kazım Özalp

* Ödemiş (30.06.2025)

09:00 – 17:00: Bıçakçı

* Kemalpaşa (30.06.2025)

09:00 – 13:00: Kemalpaşa OSB, Ulucak İstiklal, Ulucak Cumhuriyet, Kuyucak

* Narlıdere (30.06.2025)

09:00 – 13:00: Limanreis

* Urla (30.06.2025)

13:00 – 16:00: Çamlıçay

* Kiraz (30.06.2025)

11:00 – 14:00: Cumhuriyet

* Çeşme (30.06.2025)

09:30 – 12:00: Germiyan, Ildır, Reisdere

* Aliağa (30.06.2025)

01:00 – 05:00: Yenişakran

* Menemen (01.07.2025)

10:00 – 13:00: 9 Eylül

* Buca (01.07.2025)

09:00 – 15:00: Gaziler, Yaylacık

* Foça (01.07.2025)

09:00 – 17:00: Kozbeyli

* Dikili (01.07.2025)

09:00 – 11:00: Bergama OSB, Yenice, Samanlıkköy, Çağlan, Sağancı, Pınarköy

* Selçuk (01.07.2025)

09:00 – 12:00: Gökçealan, Sultaniye, Cumhuriyet, 14 Mayıs, Havutçulu, Çamlık, Acarlar

* Tire (02.07.2025)

09:00 – 14:00: Dere, Bahariye, Yeni, Paşa, Kurtuluş, İpekçiler, Duatepe

* Torbalı (01.07.2025)

10:00 – 16:00: Pancar, Kazım Karabekir, Karakuyu

* Konak (02.07.2025)

12:00 – 12:15: Millet, Anadolu, Huzur, Murat, Saygı, Trakya

* Karaburun (02.07.2025)

10:00 – 17:00: İskele, Merkez, Tepeboz, Sarpıncık, Hasseki, Yayla, Salman, Parlak, Küçükbahçe

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#Orman yangını
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