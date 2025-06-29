İzmir'de elektrik kesintilerine yönelik araştırmalar devam ediyor. Birçok kişi elektrik kesintilerinin neden kaynaklandığını merak ederken, konuyla ilgili İzmir Gdz Elektrik'ten açıklama paylaşıldı. Dağıtım şirketinin resmi internet adresinde yer alan duyuruya göre, bazı bölgelerdeki elektrik kesintilerinin nedeninin orman yangını ve güvenlik sebebiyle olduğu açıklandı. İzmir'in 21 ilçesinde beklenen elektrik kesintileri ile ilgili detaylar gdzelektrik.com.tr adresinde paylaşıldı. İşte 29 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de beklenen elektrik kesintileri ve enerjinin verileceği saatler.