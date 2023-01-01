Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonun amacının, Karabağ'ı yasa dışı silahlı Ermeni gruplardan temizlenmesi olarak belirtildi.

AZERBAYCAN KARABAĞ'DAKİ OPERASYONDA SON DURUM

Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlattı. Vurulan bazı hedeflerin görüntüleri de paylaşıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan'la Karabağ konusunda savaşmayacağız" dedi ancak Dağlık Karabağ'da etnik temizliğe de izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Operasyonun ilerleyen saatlerinde Bakü yönetimi, "Karabağ'da ana hedeflerimize neredeyse ulaştık" açıklaması yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır" denildi.

Açıklamada, Ermeni güçlerinin, Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna döşediği mayınların patlaması sonucu sivillerin ve polis memurlarının yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

"OPERASYON ANA AMAÇLARINA NEREDEYSE ULAŞTI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, “Karabağ’daki operasyon ana amaçlarına neredeyse ulaştı. Karabağ’daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır." açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte Azerbaycan, Karabağ'daki̇ Ermeni̇ nüfusun temsi̇lci̇leri̇yle görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Hacıyev, "Karabağ'daki̇ yasadışı reji̇m kendi̇ni̇ feshetmeli̇, Karabağ'daki Ermeni̇ güçleri si̇lahsızlandırılmalı. Yasadışı Ermeni̇ askeri̇ oluşumlar beyaz bayrak çekmeli̇, tüm si̇lahlar tesli̇m edi̇lmeli̇ ve yasadışı reji̇m tasfi̇ye edi̇lmeli̇di̇r. Aksi takdirde terör karşıtı önlemler sonuna kadar devam edecektir.” dedi.

60'TAN FAZLA ASKERİ MEVZİ AZERBAYCAN ORDUSUNUN KONTROLÜNE GEÇTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevzisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonunun imha edildiğini açıkladı.

Ermenilere ait bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Azerbaycan ordusunun sivil yapıları hedef aldığı iddialarına ilişkin bilgilerin dezenformasyon olduğunu belirten Eyvazov, bununla uluslararası kamuoyunun yanıltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Azerbaycan ordusunun sadece meşru askeri hedefleri vurduğunu ifade eden Eyvazov, bir hedefin yakınlarında sivillerin tespit edilmesi üzerine o hedefin vurulmadığına ilişkin görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.





BİR SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Diğer taraftan yetkililer, Azerbaycan kontrolündeki Şuşa'ya ağır silahlarla saldırı düzenlendiğini ve bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.







