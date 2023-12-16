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Matthew Perry’nin ölüm nedeni belli oldu: Ketamin nedir, yan etkileri nelerdir?

1962 yılında Janssen Pharmaceutica tarafından geliştirilen ketamin anestezi, ağrı kesici ve hipnotik etkileri nedeniyle tıpta sıklıkla kullanılan ilaçlar arasında yer alıyor. ‘Friends‘ dizisinde Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry 28 Ekim’de Malibu’da evindeki jakuzide ölü bulunmuştu. Ölüm nedeni ise ‘ketaminin akut etkileri’ olarak açıklandı. Yaşanan gelişmenin ardından birçok kişi ‘ketamin ne için kullanılır, etkileri nelerdir?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Sorunun yanıtları haberimizde.

11:47 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:52 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ketamin yan etkileri ve kullanım nedenleri
Ketamin yan etkileri ve kullanım nedenleri

Ekim ayında beklenmedik şekilde hayata veda eden 54 yaşındaki ünlü oyuncu Matthew Perry’nin ölüm nedeni ‘ketaminin akut etkileri’ olarak açıklandı. Depresyon, anksiyete ve kronik ağrı gibi diğer durumların tedavisinde kullanılan ketamin, bazı olumsuz yan etkileri olan bir ilaç olarak biliniyor. Peki, ketamin yan etkileri nelerdir? İşte detaylar.

KETAMİN NEDİR?

Ketamin, 1962 yılında Janssen Pharmaceutica tarafından geliştirilmiş bir ilaçtır.

KETAMİN NE İÇİN VE HANGİ HASTALARDA KULLANILIR?

Anestezi, ağrı kesici ve hipnotik etkileri nedeniyle tıpta yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, depresyon, anksiyete ve kronik ağrı gibi diğer durumların tedavisinde de araştırılmaktadır.

Anestezi için, genellikle ameliyat öncesi sakinleştirme veya anesteziyi sürdürmek için kullanılır. Ağrı kesici olarak, genellikle kanser ağrısı veya ameliyat sonrası ağrı tedavisinde kullanılır. Hipnotik olarak, genellikle uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır.

Ketamin, depresyon, anksiyete ve kronik ağrı gibi diğer durumların tedavisinde de araştırılmaktadır. Bazı çalışmalar, ketaminin bu durumların tedavisinde etkili olabileceğini göstermiştir.

KETAMİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Ketaminin bazı yan etkileri şunlardır:

> Mide bulantısı ve kusma

> Baş dönmesi

> Uyku hali

> Hafıza kaybı

> Görsel halüsinasyonlar

ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ölüm nedeni belirlendi

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin otopsi sonuçları, oyuncunun ölüm sebebinin anestezik ketamin kullanımı ardından havuzda boğulma olduğunu gösterdi.

Raporda, koroner atardamar hastalığı ve opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan Buprenorfin'in de oyuncunun ölümünde rol oynadığı kaydedildi. Raporda ayrıca, oyuncunun "19 aydır uyuşturucu kullanmadığının iddia edildiği" belirtildi.

Perry'nin yakınları soruşturmayı yürüten yetkililere, oyuncuya depresyon ve kaygı bozukluğu için "ketamin infüzyon terapisi" adı verilen bir tedavi uygulandığını, otopsi doktoru ise Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin ameliyat sırasında kullanılan genel anestezi seviyesinde olduğunu aktardı.


BioNTech aşısı hafif ve ağır yan etkileri
BioNTech aşısı hafif ve ağır yan etkileri

BionTech aşısının yan etkileri, Almanya’da BioNTech şirketine karşı açılan davanın ardından tekrar gündeme geldi. Piyasaya sürüldüğü günden beri birçok suçlamanın ve tartışmanın odağı olan Pfizer/Biontech aşısı, ülkemizde ve dünyanın birçok noktasında insanlara 1 dozdan 3 doza kadar uygulandı. Süreçte aşı nedeniyle baş bölgesinde ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluğu yaşadığını söyleyen hastalar oldu. Almanya'da da BioNTech'in ürettiği Covid-19 aşısını olduktan sonra yan etkiler gözlemlediğini ileri sürülen bir kadın, firmaya 150 bin Euro'luk tazminat davası açtı. Peki BioNTech aşısının yan etkileri var mı? Ağır ve hafif yan etkileri neler? İşte uzman görüşüyle soruların yanıtları.


#ketamin
#Matthew Perry
#hipnotik ilaç
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