KİRA ARTIŞI MART AYI HESAPLAMA TABLOSU: Mart ayında kiraya ne kadar zam yapılabilir? İşyeri-Konut için...

Mart ayı itibarıyla kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, uygulanacak zam oranını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda kira artış oranı belli oldu. Mevcut düzenlemeye göre konut kiralarına %25 zam sınırı uygulanırken, iş yeri kiralarında ise TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor. Peki, Mart 2025’te kira zam oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri ve kiracılar için yeni kira hesaplamaları nasıl yapılacak? İşte detaylar…