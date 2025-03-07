KİRA ARTIŞI MART AYI HESAPLAMA TABLOSU: Mart ayında kiraya ne kadar zam yapılabilir? İşyeri-Konut için...

Mart ayı içerisinde kira sözleşmesini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri, kira artış oranını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Mart 2025 Pazartesi günü açıklanan enflasyon verileri, kira zam oranının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Kira artış hesaplamasında üst sınır olarak kullanılan 12 aylık ortalama TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranı, bu ayki zam oranını belirleyecek. Mart 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için uygulanacak zam oranı bu veriler doğrultusunda hesaplanıyor. İşte Mart 2025 kira artış oranı ve hesaplama örnekleri...
Mart ayı itibarıyla kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, uygulanacak zam oranını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri doğrultusunda kira artış oranı belli oldu. Mevcut düzenlemeye göre konut kiralarına %25 zam sınırı uygulanırken, iş yeri kiralarında ise TÜFE’nin 12 aylık ortalaması esas alınıyor. Peki, Mart 2025’te kira zam oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri ve kiracılar için yeni kira hesaplamaları nasıl yapılacak? İşte detaylar…
MART 2025 KİRA ARTIŞ ORANI
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.
Kira artış oranı yüzde 53,83 oldu.
MART 2025 KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Zamsız kira bedeli 15:000 TL
Kira zam oranı: %53,83
Kira zam bedeli: 8.074,5
Zamlı yeni kira bedeli: 23.074,50 TL