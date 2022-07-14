Devletin verdiği detsekleri araştıran yardıma muhtaç vatandaşlar kira yardımı nasıl alınır, kira yardımı başvuru koşullarını öğrenmek istiyor. Kira yardımı almak için bazı şartlar bulunuyor.

KİRA YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.

E-DEVLET KİRA YARDIMI BAŞVURUSU SORGULAMA

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KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.

KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olma çalışmalarından birisi de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aktarılan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması istenen barınma, yakacak, çocuk eğitim ve kira gibi yardımlardır. Maddi durumu iyi olmayan ve kira öderken güçlük çeken vatandaşlara verilen kira yardımının asıl amacı evsiz olan vatandaşların barınma yardımını karşılamasına destek olmak.

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KİRA YARDIMI NEREDEN ALINIR?

Pandemi döneminde çaresiz kalan birçok vatandaş kira yardımı veren kurumların listesini araştırmıştı. Birçok konuda nereden nasıl yardım alacağını bilmeyen ihtiyaç sahiplerini yönlendirmek amacıyla, aşağıda kira yardımı veren kurum ve kuruluşlar listesini paylaşıyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olan müdürlükler,

Belediyeler,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,

Özel dernek ve vakıflar,

STK'lar,

Gönüllü olarak yardımda bulunmak isteyen kurum ve şahıslar