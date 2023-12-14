"Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele etmesi beklenen UEFA Konferans Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu! Grup aşamasında son mücadeleler 14 Aralık tarihinde gerçekleşiyor. Peki Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak?