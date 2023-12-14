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Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak?

"Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması tamamlanıyor ve takımların, taraftarın gözü ise Konferans Ligi son 16 ve play-off turu kura çekimi tarihinde! Temsilcimiz Fenerbahçe'nin ve Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren UEFA Konferans Ligi kura çekimi hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak?

22:55 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Konferans ligi kura çekimi ne zaman?
Konferans ligi kura çekimi ne zaman?

"Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da mücadele etmesi beklenen UEFA Konferans Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu! Grup aşamasında son mücadeleler 14 Aralık tarihinde gerçekleşiyor. Peki Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak?

AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


2023 - 2024 UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık 2023 saat 16.00'de İsviçre'nin Nyon ilinde gerçekleştirilecek.


Avrupa Konferans Ligi'nde grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdırıyor. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar da Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.


GRUPTAN ÇIKAN TAKIMLAR


Lille, Slovan Bratislava, Gent, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Club Brugge, Bodo/Glimt, Aston Villa, Fiorentina, PAOK, Eintracht Frankfurt


KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ


UEFA Konferans Ligi'nde play-off maçları Şubat, son 16 maçları Mart ayında oynanacak.


Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

#UEFA Konferans Ligi
#uefa avrupa konferans ligi kura çekimi
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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