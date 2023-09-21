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Konya’da kamyon bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonda yolcu olarak bulunan Nihat Akçin’in hayatını kaybettiği belirlendi. İşte detaylar.

12:02 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Konya haberleri

Konya haberleri

’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan sürücü M.A. ise ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Detaylar haberimizde.

1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Kaza,
-Adana karayolu Karapınar ilçesi Merdivenli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 27 ARG 129 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonda yolcu olarak bulunan Nihat Akçin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücü M.A. ise ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi atına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Konya
#Karapınar
#Konya haberleri
44 dakika önce
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