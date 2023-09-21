Konya'daki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) sahası 'Otlatma Pilot Uygulaması' ile koyunların otlaması için kullanıma açıldı. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde, 3 buçuk milyon panelden oluşan GES'te, 70 koyun ile başlayan proje olumlu sonuçlanınca genişletildi ve bu sayı 600 koyuna çıktı. Düzenli saha eğitimleri de alan çiftçiler eskiye göre koyunlarını evlerinin daha yakınında otlattıkları için projeden memnun olduklarını dile getirdi.