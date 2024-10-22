"Kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları başladı mı? Kredi kartı taksitlendirme hesaplaması nasıl yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Diğer taraftan Öte yandan BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gitti.

KREDİ KARTI BORCU 60 AY YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı.





Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili detaylı bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.





İHTİYAÇ KREDİSİ VE KART BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?

TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3,11 ile sınırlandırdı.





İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek.





Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.





Kredi kartı borcu yapılandırma sürecine yönelik detaylar henüz belli olmadı. Konuyla ilgili detaylar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.





KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER?

BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.





Bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.





Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.



