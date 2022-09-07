Özgün KYK yurt ücretleri ne kadar oldu 2022?
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KYK yurt ücretleri ne kadar oldu 2022?

KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK yurt ücretleri de merak kazandı. Üniversite için şehir dışından gelen öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt ücretleri önem kazanıyor. KYK yurt ücretleri 1. tip KYK yurdu, 2. tip KYK yurdu, 3. tip KYK yurdu, 4. tip KYK yurdu ve 5. tip olmak üzere değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2022 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL? KYK aylık ücreti belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK YURT ÜCRETİ 2022: KYK yurt ücretleri ne kadar, aylık kaç lira?
KYK yurt ücretleri 2022

KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla gözler KYK yurt ücretlerine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan yurt ücretlerine zam gelip gelmediği merak konusu olurken ortalama rakamlar araştırılıyor. 2022 KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL?

KYK BAŞVURU SAYISI 415 BİN 305 OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu açıklamalarında;

"Bildiğiniz gibi bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler.

Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295’i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. Bu sayıya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu sayı önemli. 502 bin 295 sayısı, bu yıl üniversite okumak için başka şehirlere giden yeni öğrencileri ifade ediyor. İşte GSB yurtlarımız için başvurmaya hak kazanan kitlenin büyüklüğü tam olarak budur.

Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencimiz yurt için başvurusunu tamamladı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencimiz yurtlarımıza başvuru yaptı. Yani 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 gencimiz GSB yurtlarına başvuru yapmış bulunuyor.

Başvuran öğrencilerimizin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardan oluşuyor. Bu sayılar, yurtlarımızın hem gençler hem de aileleri nezdinde ne kadar büyük bir güven kazandığını gösteriyor."

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2022?

2022 senesinde şu şekilde öngörülüyor...

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

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