Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav anında öğrencilerin sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. MEB'den LGS sınav yerlerine ilişkin açıklama geldi. Peki, LGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer alacağı LGS sınav giriş belgeleri 24 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

2024 LGS NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek. Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

LGS sınav giriş belgesi nereden alınacaktır?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınıp onaylanarak sınav salonunda hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler herhangi bir işlem yapmayacaktır.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklardır?

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini 26 Mayıs 2023 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarından alacak ve onaylatacaklardır.

LGS sınavına girerken öğrencilerden istenecek belgeler nelerdir?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesini; (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) bulundurmak zorundadır. Öğrenciler, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

Görme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm

işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

İşitme yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Ruhsal ve duygusal bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm

işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Bedensel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Zihinsel yetersizliği olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Süreğen hastalığı olan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?

Yapmanız gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır, okul müdürlüğü ve RAM müdürlükleri tüm işlemleri tamamlayacak ve çocuğunuzun durumuna uygun sınav hizmetini alması sağlanacaktır.

Evde veya hastanede eğitim hizmeti alan çocuğum sınava girecek ne yapmalıyım?