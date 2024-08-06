Olimpiyatlarda son olarak Paraguaylı kadın yüzücü Luana Alonso, kadınlar 100 metre kelebekte yarıştığı yüzme yarışında çok erken elenerek eleme turunu altıncı sırada bitirdi ve Paris 2024 şansına veda etti. Luana Alonso'nun, yarışlardan elenmesinin ardından Paris'i gezmek için takım halinde kaldıkları Olimpiyat Köyü'nden izinsiz ayrılması ortalığı karıştırdı. Alonso disiplinsiz davranışları sebep gösterilerek Olimpiyat Köyü'nden ihraç edildi. Peki Luana Alonso kimdir, nereli kaç yaşında?
Luana Alonso kimdir?
Luana María Alonso Mendez,19 Mart 2004 tarihinde Paraguay'ın Asunción şehrinde doğan emekli bir Paraguaylı yüzücüdür .
2020 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 100 metre kelebek etkinliğinde yarıştı ve kelebek disiplininde birden fazla Paraguay rekoruna sahip. Alonso, üniversite eğitimi için ABD'de bulunan University Park, Teksas'taki Southern Methodist Üniversitesi'ne ve Blacksburg, Virginia'daki Virginia Tech'e gitti ve burada sırasıyla National Collegiate Athletic Association - NCAA Division I Swimming & Diving'de SMU Mustangs ve Virginia Tech Hokies takımlarında oynadı.